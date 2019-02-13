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Дальневосточный банк сообщил об изменении тарифов для физических лиц с 1 марта 2019 года

13 февраля 2019

Дальневосточный банк сообщил о том, что с 1 марта 2019 года вводятся в действие изменения в Тарифы ПАО «Дальневосточный банк» на услуги для физических лиц, предоставляемые во всех подразделениях:

  • Услуги по расчетно-кассовому обслуживанию счетов физических лиц в рублях РФ и иностранной валюте;
  • Услуги по проведению переводов физических лиц без открытия счета;
  • Услуги по операциям с наличными денежными средствами в рублях РФ и иностранной валюте (доллары США, ЕВРО);
  • Прочие услуги.

Более подробно с тарифами можно ознакомиться на сайте Банка.


/ СИА /
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