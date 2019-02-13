Дальневосточный банк сообщил об изменении тарифов для физических лиц с 1 марта 2019 года

Дальневосточный банк сообщил о том, что с 1 марта 2019 года вводятся в действие изменения в Тарифы ПАО «Дальневосточный банк» на услуги для физических лиц, предоставляемые во всех подразделениях:

Услуги по расчетно-кассовому обслуживанию счетов физических лиц в рублях РФ и иностранной валюте;

Услуги по проведению переводов физических лиц без открытия счета;

Услуги по операциям с наличными денежными средствами в рублях РФ и иностранной валюте (доллары США, ЕВРО);

Прочие услуги.

Более подробно с тарифами можно ознакомиться на сайте Банка.