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Связь-Банк победил в номинации «Удобный ипотечный сайт»

13 февраля 2019

Связь-Банк (группа ВЭБ) одержал победу в номинации «Удобный ипотечный сайт» рейтинга Высшей ипотечной лиги аналитического центра «Русипотека».

Результаты исследования, проводимого аналитиками центра по авторской методике, были объявлены на V Российском ипотечном конгрессе.

В разделе «Ипотека» сайта Связь-Банка клиентам легко найти информацию об ипотечных программах, ставках на приобретение новостроек и вторичного жилья, этапах оформления кредита, особенностях кредитования военнослужащих, а также способах рефинансирования уже имеющегося кредита. Ипотечный онлайн-калькулятор поможет быстро рассчитать срок, сумму, процентную ставку по кредиту, а также размер ежемесячного платежа.

На странице ипотечного раздела представлен полный перечень строительных организаций, агентств недвижимости и оценочных компаний – партнеров Связь-Банка в Москве и регионах.

 


/ СИА /
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