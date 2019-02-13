В Доме Кузнеца предлагают разместить филиал Московской консерватории

По вопросу приспособления здания Доходного дома купца Давида Михайловича Кузнеца в Иркутске прошло рабочее совещание. Участие в нём приняли министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич, временно замещающий должность руководителя службы по охране объектов культурного наследия региона Андрей Фоменко, директор по производству ОАО «Иркутскгражданпроект» Лариса Ежова, почётный строитель России Валерий Воскобойников.

Дом Кузнеца – это объект культурного наследия регионального значения, расположенный в центре Иркутска, находится в аварийном состоянии. Специалисты прорабатывают вопрос реставрации. Для разработки проекта необходимо определить назначение здания и приспособить его под требования будущего использования.

– Мы предлагаем открыть в Доме Кузнеца филиал Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Иркутску нужно высшее учебное заведение творческой направленности. У нас много детей занимаются музыкой, есть музыкальный колледж им. Ф. Шопена, Иркутская областная филармония, Губернаторский симфонический оркестр и очень нужна консерватория. Она будет работать десятки, если не сотни лет, – сказала Ольга Стасюлевич.



Как сообщает пресс-служба правительства региона, идея открытия филиала Московской консерватории принадлежит главному дирижеру Губернаторского симфонического оркестра Илмару Лапиньшу, её поддержал народный артист России пианист Денис Мацуев. В течение двух месяцев специалисты искали подходящее здание, которое должно соответствовать критериям ВУЗа.

Общая площадь Дома Кузнеца – 6,5 тыс кв. метров. Здание трёхэтажное, в одном блоке четыре этажа. Специалисты «Иркутскгражданпроекта» провели предварительное обследование и сообщили, что оно подходит под размещение консерватории. На первом этаже левого крыла здания можно разместить концертный зал на 270-300 мест. Во дворе здания находится одноэтажное деревянное здание, в котором жил Давид Михайлович Кузнец. Оно является выявленным объектом культурного наследия и находится в частной собственности. Его планируется выкупить и использовать для нужд консерватории. – Дом Кузнеца – это одно из красивейших зданий в Иркутске. Сейчас процент его износа составляет 53 %. При реставрации потребуется выполнение комплекса антисейсмических мероприятий: устройство монолитных перекрытий, деформационных и антисейсмических швов. Площадка здания обводнена, имеет высокий уровень грунтовых и поверхностных вод в связи с чем необходимо провести комплекс работ по отведению и гидроизоляции фундаментов, – сказал Валерий Воскобойников.



– Здание является объектом культурного наследия, его надо сохранить. Консерватория – подходящее назначение. Её открытие принесет пользу будущим поколениям, – подчеркнул Сергей Левченко.

– Параллельно с земельными и проектировочными вопросами необходимо уже сейчас начать переговоры с Московской консерваторией. Если открытие филиала в Иркутске будет поддержано, то мы пойдём в Министерство просвещения Российской Федерации и будем решать вопрос там. Губернатор дал поручение министерству культуры и архивов Иркутской области разработать «дорожную карту» и необходимые документы. Также он отметил, что нужно изучить вопрос получения федерального финансирования для реставрации здания, в частности по программе развития музыкального искусства РФ.