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Суммарный оборот организаций Иркутской области в 2018 году превысил 2,7 триллиона рублей

13 февраля 2019

За прошлый год суммарный оборот всех организаций Приангарья превысил 2,7 триллиона рублей, сообщает Иркутскстат. Этот показатель включает стоимость отгруженных товаров (собственного производства и приобретенных на стороне), выполненных работ и услуг (без налогов и обязательных платежей). 

<p>Фото: tourprom.ru</p>

Фото: tourprom.ru

Немалая часть общей суммы (27%) приходится на торговлю и ремонт автотранспортных средств, 21% – обрабатывающие производства, 19% – добывающие предприятия, 10% – на транспортировку и хранение. 
По сравнению с 2017 годом общий оборот в действующих ценах вырос на 10%. В сфере добычи полезных ископаемых прирост без учета инфляции составил 36%. 

Максимальный рост зафиксирован в производстве бумаги и бумажных изделий (в 1,5 раза к 2017 году). Заметным он был в производстве электрического оборудования, прочей неметаллической минеральной продукции (на 13-14%), химических веществ, лекарственных средств и медицинских материалов (на 8-9%). В то же время по многим направлениям прирост был довольно скромным, а в отдельных видах индустриальной деятельности оборот уменьшился, что свидетельствует о снижении деловой активности. До прежнего уровня не дотянули деревообработка и текстильное производство, предприятия по выпуску резиновых и пластмассовых изделий, компьютеров, электронных и оптических изделий, автотранспортных средств и прицепов, прочих транспортных средств и оборудования. В результате общий оборот обрабатывающих производств лишь на 1,6% выше, чем в 2017 году. 

Неплохой результат продемонстрировали такие виды деятельности, как обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха, водоснабжение и водоотведение, сбор и утилизация отходов, ликвидация загрязнений (рост на 9-10%), торговля, транспортировка и хранение, образование, работа в области информации и связи (на 6-7%). Административная деятельность и сопутствующие услуги дали прирост оборота на 13%, здравоохранение и социальные услуги – на 26%. 

Финансовая и страховая деятельность замерла на отметке 100%. Снизили оборот строительство, общепит и гостиничный бизнес, работа на рынке недвижимости, профессиональная, научная и техническая деятельность.


/ СИА /
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