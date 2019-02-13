Суммарный оборот организаций Иркутской области в 2018 году превысил 2,7 триллиона рублей

За прошлый год суммарный оборот всех организаций Приангарья превысил 2,7 триллиона рублей, сообщает Иркутскстат. Этот показатель включает стоимость отгруженных товаров (собственного производства и приобретенных на стороне), выполненных работ и услуг (без налогов и обязательных платежей). Фото: tourprom.ru

Немалая часть общей суммы (27%) приходится на торговлю и ремонт автотранспортных средств, 21% – обрабатывающие производства, 19% – добывающие предприятия, 10% – на транспортировку и хранение.

По сравнению с 2017 годом общий оборот в действующих ценах вырос на 10%. В сфере добычи полезных ископаемых прирост без учета инфляции составил 36%.

Максимальный рост зафиксирован в производстве бумаги и бумажных изделий (в 1,5 раза к 2017 году). Заметным он был в производстве электрического оборудования, прочей неметаллической минеральной продукции (на 13-14%), химических веществ, лекарственных средств и медицинских материалов (на 8-9%). В то же время по многим направлениям прирост был довольно скромным, а в отдельных видах индустриальной деятельности оборот уменьшился, что свидетельствует о снижении деловой активности. До прежнего уровня не дотянули деревообработка и текстильное производство, предприятия по выпуску резиновых и пластмассовых изделий, компьютеров, электронных и оптических изделий, автотранспортных средств и прицепов, прочих транспортных средств и оборудования. В результате общий оборот обрабатывающих производств лишь на 1,6% выше, чем в 2017 году.

Неплохой результат продемонстрировали такие виды деятельности, как обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха, водоснабжение и водоотведение, сбор и утилизация отходов, ликвидация загрязнений (рост на 9-10%), торговля, транспортировка и хранение, образование, работа в области информации и связи (на 6-7%). Административная деятельность и сопутствующие услуги дали прирост оборота на 13%, здравоохранение и социальные услуги – на 26%.

Финансовая и страховая деятельность замерла на отметке 100%. Снизили оборот строительство, общепит и гостиничный бизнес, работа на рынке недвижимости, профессиональная, научная и техническая деятельность.