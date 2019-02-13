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Испытатели EASA провели первую сессию сертификационных полетов на самолете МС-21-300

13 февраля 2019

Испытатели Европейского агентства по безопасности полетов (European Union Aviation Safety Agency) завершили первую сессию полетов в рамках программы сертификации самолетов МС-21-300. В ходе сертификационных испытаний оценивалось поведение самолета МС-21-300 в различных режимах, в том числе на больших углах атаки и при сваливании (резкого падения подъёмной силы). 

<p>Фото: irkut.com</p>

Фото: irkut.com

Как сообщает пресс-служба Корпорации «Иркут», полеты продолжительностью от 2,5 до 4 часов выполнялись на высотах от 3 до 10 км. Самолет пилотировал летчик-испытатель EASA. Контролировал выполнение режимов летчик-испытатель ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» (в составе ПАО «Корпорация «Иркут»). В состав экипажа также входили российский и зарубежный инженеры-испытатели, анализирующие текущие параметры полетов. 

«Завершение испытателями EASA первого цикла сертификационных полетов – важный этап в развитии программы МС-21», – заявил Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Он отметил, что участие представителей EASA в летных испытаниях – это продолжение большой совместной работы, которую ведут специалисты российских авиационных властей, Европейского агентства по безопасности полетов и предприятий промышленности. «Получение европейского сертификата откроет самолету МС-21-300 дорогу на международный рынок», – подчеркнул глава министерства.

Корпорация «Иркут» (в составе ПАО «ОАК») ведет испытания самолета МС-21-300 в целях получения российского и европейского сертификатов типа. В работе участвуют представители российских авиационных властей и промышленности, а также специалисты EASA.

/ СИА /
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