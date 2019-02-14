Владимир Чернышев, банк «Открытие»: «Спрос на ипотеку в 2019 году будет меньше, чем в 2018»

По данным ЦБ РФ, в 2018 году банки Иркутской области выдали населению региона жилищных кредитов на 44,4 млрд. рублей. Это на 41% превысило объем выдач 2017 года и позволило региону занять 3 место в СФО (после Новосибирской области и Красноярского края), сообщает пресс-служба банка «Открытие».

Также третье место по Сибири Иркутская область занимает по средней сумме ипотечного кредита, которая за год выросла на 9% и составила 1,74 млн. рублей.

Ипотечный центр банка «Открытие» в Иркутске начал работу в конце 2018 года. За весь период работы в прошлом году он выдал населению Иркутска и области 129 ипотечных кредитов на общую сумму 239 млн. рублей.

По структуре выдач около 70% приходится на кредиты для приобретения жилья на вторичном рынке, 17% - в строящемся и 13% - на рефинансирование ранее взятых ипотечных кредитов.

При приобретении жилья в ипотеку наибольшим спросом пользовались квартиры в Октябрьском и Свердловском округах Иркутска.

Ипотечный портфель банка по итогам года вырос втрое и составил 230 млн. рублей.

Управляющий банком «Открытие» в Иркутской области Владимир Чернышев отметил: «Тенденцией 2018 года был рост спроса на комфортное жилье на вторичном рынке. Этому в немалой степени способствовали процессы, происходящие после принятия изменений в 214-ФЗ. Застройщики учатся работать в новых условиях, мы видим удорожание строительных материалов и в связи с этим рост цен на строящиеся квартиры. Растут цены и на вторичном рынке. Спрос на ипотечные кредиты в этих условиях не может не реагировать – в 2019 году он будет меньше, чем в 2018-том. Но при наличии приемлемого уровня ставок он все же будет расти, но не с такой скоростью, как это было в последние годы. В 2018 году банк поддерживал один из самых низких уровней процентных ставок: во втором полугодии она была от 8,7% годовых для всех категорий заемщиков. В 2019 году банк будет продолжать реализацию своих ипотечных программ на одних из лучших ценовых условий на рынке».