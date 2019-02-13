Банк «Открытие» продемонстрировал взрывной рост кредитования по итогам 2018 года

Банк «Открытие» кратно увеличил продажи розничных кредитов в 2018 году. Так, объем выданных кредитов наличными с начала года увеличился в 5 раз – с 4,4 млрд руб. по итогам 1 квартала до 26,62 млрд руб. на 31 декабря 2018 г. Аналогично выросли продажи ипотечных займов – с 6,43 млрд руб. до 23,84 млрд руб. Это позволило банку «Открытие» впервые войти в ТОП-5 российских ипотечных банков.

«В прошлом году мы осуществили глобальный перезапуск розничного кредитования в банке, - говорит Вениамин Полянцев, член правления, руководитель розничного блока банка «Открытие». – Заработал кредитный конвейер, были пересмотрены риск-политики и принципы ценообразования, сформирована новая продуктовая линейка, отлажены процессы формирования адресных предложений и персональных коммуникаций клиентам банка. Это позволило нам сделать по-настоящему конкурентное предложение и обеспечить взрывной рост спроса на наши продукты».

Розничный портфель банка «Открытие» в 2018 году вырос более чем на 43% до 190,31 млрд рублей. В планах «Открытия» - почти двукратный рост кредитного портфеля до 351,6 млрд рублей, обновление продуктовой линейки и дальнейшая цифровизация сервисов, которая позволит сделать обслуживание заёмщиков еще более быстрым и комфортным.