В Приангарье налог на имущество будет рассчитываться от кадастровой стоимости

С 2015 года наша страна начала постепенный переход к исчислению налога на имущество исходя из его кадастровой стоимости. По данным Росреестра, на сегодняшний день налог на имущество физических лиц от кадастровой стоимости исчисляется в 76 регионах, для организаций такой налог введен в 74 субъектах.

В 2019 году Иркутская область дополнила список регионов, перешедших к применению кадастровой стоимости в качестве налоговой базы по налогу на имущество организаций. При этом налоговая база определяется как кадастровая стоимость только в отношении отдельных объектов недвижимого имущества:

административно-деловые и торговые центры (комплексы) и помещения в них;

нежилые помещения, которые фактически используются либо у которых назначение, разрешенное использование или наименование предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания;

жилые дома и жилые помещения, не учитываемые на балансе в качестве основных средств организации;

объекты недвижимого имущества иностранных организаций, которые не осуществляют деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства,

а также объекты недвижимого имущества иностранных организаций, не относящиеся к их деятельности через постоянные представительства.

Для расчета налога будут применять утвержденные результаты последней государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства, проведенной Правительством Иркутской области в 2016 году.

Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых на очередной налоговый период кадастровая стоимость применяется в качестве налоговой базы, определен в декабре 2018 года. В реестр вошло около 10.8 тысяч объектов недвижимости, 70% из которых – это здания и сооружения, 30% составляют помещения. Наибольшее количество объектов в перечне представлено по городам области: Иркутск – 1900, Братск – более 1100, Ангарск – около 800, Усолье-Сибирское – менее 500, Усть-Илимск – не более 300. Среди районов области наибольшее количество объектов вошло в перечень по Иркутскому районному муниципальному образованию – 450, по Братскому району включено 242 объекта, по Эхирит-Булагатскому – 233, по Черемховскому – 119.

Законодательным собранием Иркутской области на 2019 год установлены налоговые ставки в размере от 0.5 до 2 процентов от величины кадастровой стоимости объекта недвижимости. При этом учитывались виды экономической деятельности организаций и сумма выручки в налоговом периоде, а также система налогообложения, применяемая организацией.

Для плательщиков имущественного налога – физических лиц дата перехода на налогообложение от кадастровой стоимости в Приангарье еще не определена, мы по-прежнему уплачиваем налог от инвентаризационной стоимости своего имущества. Отметим, что закон обязывает регионы принять решение о переходе до 2020 года.