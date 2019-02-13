НПФ «Открытие» усиливает команду

12 февраля 2019 года на заседании Совета директоров НПФ «Открытие» было принято решение о назначении с 20 февраля временно исполняющим обязанности генерального директора НПФ «Открытие» Михаила Моторина.

«Усиление корпоративного управления НПФ «Открытие» высокими профессиональными компетенциями в финансовой сфере – логичный и необходимый шаг, – отметил Михаил Задорнов, председатель Совета директоров НПФ «Открытие», президент-председатель правления банка «Открытие». – Перед объединенным фондом на 2019 год стоит первоочередная задача – дальнейшее улучшение финансовых показателей, в первую очередь, планомерный рост инвестиционных результатов в интересах клиентов. В ближайшие годы фокус развития НПФ «Открытие» также будет направлен на усиление позиций на рынке обязательного пенсионного страхования с учетом предполагаемой реформы ИПК. Уверен, что команда фонда под руководством Михаила Моторина достигнет поставленных перед ней стратегических целей, опираясь на потенциал группы «Открытие». С точки зрения корпоративного управления Михаил Моторин усилит взаимодействие между акционером и фондом в целях развития комплексного предложения услуг в рамках финансовой группы».

Михаил Моторин обладает многолетним опытом в сфере управления финансами, а также в области государственного управления, и является одним из ведущих экспертов в области экономики и финансов в России. На протяжении своей карьеры он занимал пост заместителя министра финансов Российской Федерации, возглавлял департамент налоговой и таможенно-тарифной политики, а также руководил аппаратом комитета Госдумы по бюджету, налогам, банкам и финансам, департаментом финансового планирования и финансирования Минобороны.

До прихода в НПФ «Открытие» Михаил Моторин занимал должность первого заместителя генерального директора – финансового директора ООО СК «ВТБ Страхование», где отвечал за мониторинг деятельности компании, организацию управления, контроль и надзор за состоянием и развитием финансово-экономического блока.

Денис Рудоманенко назначен заместителем генерального директора фонда.