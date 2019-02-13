Экстремальная гонка-ультрамарафон «Ледовый шторм – 2019» пройдёт на Байкале с 15 по 17 февраля

VII Байкальская экстремальная гонка-ультрамарафон «Ледовый шторм – 2019» пройдет с 15 по 17 февраля по льду Байкала – от МРС до поселка Листвянка. Участие в соревнованиях примут около 50 спортсменов из городов Иркутской области, а также Кемерова, Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя. Заявки также подали марафонцы из Швейцарии, Германии и США. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приангарья со ссылкой на агентство по туризму региона. Фото: zimniada.ru

«Ледовый шторм» традиционно пройдет в рамках Международного фестиваля зимних игр на Байкале «Зимниада – 2019». Программа трехдневной гонки предусматривает две дисциплины – коньки и велосипед. Маршрут ультрамарафона пролегает по льду озера Байкал вдоль западной береговой линии. Общая протяженность дистанции составляет 205 км. Ночевки участников запланированы в Бугульдейке и Большом Голоустном.

– «Ледовый шторм» – испытание для сильных духом. Участники смогут проверить свои возможности в экстремальных условиях байкальской зимы, – рассказал организатор мероприятия, мастер спорта международного класса по альпинизму Александр Токарев.

Победители и призеры гонки будут определены среди мужчин и женщин в двух дисциплинах. Помимо этого, специальную награду получит абсолютный чемпион «Ледового шторма» – спортсмен, показавший по сумме трех дней лучшее время.

На протяжении всего маршрута спортсменов будет сопровождать группа сотрудников МЧС, а также два судна на воздушной подушке «Хивус» с медиками на борту. Каждому участнику гонки на старте будет выдана дымовая шашка, чтобы спортсмен смог оперативно сообщить, если ему потребуется помощь. Раз в день участники мероприятия будут проходить контрольную точку, на которой организаторы оценят состояние спортсменов.