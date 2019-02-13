Почти 3 млрд рублей на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги» получит Иркутская область в 2019 году

Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области разработаны региональные проекты «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Они станут основой реализации в Приангарье национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на заместитель министра Евгения Липатова.

– Иркутская область два года принимала участие в реализации проекта «Безопасные и качественные дороги», за это время мы привели в нормативное состояние 232,7 км дорог. С этого года проект стал национальным – почти три миллиарда рублей получит регион из федерального бюджета только в этом году. Мы приступим к более масштабным работам, поэтому для реализации нацпроекта нами разработаны региональные проекты, – пояснил Евгений Липатов.

С этого года в Приангарье работы будут вестись в трех агломерациях:

Ангарская (города Ангарск, Усолье-Сибирское),

Братская (г. Братск),

Иркутская (города Иркутск, Шелехов).

В 2019 году в рамках проекта будут приведены в нормативное состояние 240 км региональных дорог и 61 км местных дорог в городах Иркутске, Ангарске, Шелехове, Братске, Усолье-Сибирском. Перечень объектов утвержден, по местным объектам контракты будут заключены до 31 мая 2019 года.

В 2019 году Иркутской области на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусмотрено 2 млрд 814 млн рублей из федерального бюджета, софинансирование из областного бюджета – 4,3 млрд рублей, местных бюджетов – 668 млн рублей.