Банк «Открытие» вошел В ТОП-5 ипотечных банков

Ипотечное кредитование стало одним из ключевых драйверов роста розничного бизнеса банка «Открытие» по итогам 2018 года. Так, объем выдач объединенного банка (1 января 2019 года Бинбанк был присоединен к банку «Открытие») составил 42,4 млрд рублей, что более чем в 3 раза превышает показатели 2017 года. Кредитный портфель за год вырос на 31% до 84,4 млрд рублей.

Наиболее значительный рост выдач был достигнут в четвертом квартале, по итогам которого банком было выдано кредитов больше, чем за весь 2017 год. Это позволило объединенному банку «Открытие» в октябре войти в ТОП-5 российских ипотечных банков по объемам кредитования (по версии информационно-аналитического портала Rusipoteka.ru).



Максимальный объем выдач ипотеки банка в 2018 году приходился на Москву и Московскую область (30%), что связано с высокой емкостью рынка, стоимостью жилья, и, как следствие, размером ипотечного кредита. В региональном рейтинге высокие позиции занимают также Санкт-Петербург и Ленинградская область (13%), Ханты-Мансийский АО (9%), Тюменская область (4%), Новосибирская область (4%).

Наибольшим спросом среди клиентов «Открытия» пользовалось жилье на вторичном рынке: доля ипотечных сделок на готовые объекты в 2018 году выросла с 65% до 70%. Также популярными оставались программы рефинансирования кредитов: доля рефинансирования в «Открытии» в 2018 году составляла 38% по количеству и 31% по объему всех ипотечных сделок.

В 2019 году банк «Открытие планирует увеличить число специализированных центов ипотечного кредитования с 56 до 76, банк будет принимать заявки на кредиты в 56 регионах РФ.

«Мы предлагаем одни из самых интересных условий по ипотеке и в 2019 году ожидаем дальнейший рост нашего бизнеса в этом сегменте, несмотря на стагнацию российского рынка ипотечного кредитования в целом, - говорит Вениамин Полянцев, член правления, руководитель розничного блока банка «Открытие». – Среди главных тенденций на этот год мы видим увеличение доли инвестиционных сделок на фоне роста стоимости жилья и ставок, дальнейшее снижение доли рефинансирование и активное развитие цифровых сервисов, например, онлайн-платформ по выбору недвижимости. В целом, несмотря на колебания ставок и увеличение среднего размера первоначального взноса, по нашим оценкам ипотечное кредитование по-прежнему останется одним из самых востребованных розничных банковских продуктов в 2019 году».