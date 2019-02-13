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Банк «Открытие» вошел В ТОП-5 ипотечных банков

13 февраля 2019

Ипотечное кредитование стало одним из ключевых драйверов роста розничного бизнеса банка «Открытие» по итогам 2018 года. Так, объем выдач объединенного банка (1 января 2019 года Бинбанк был присоединен к банку «Открытие») составил 42,4 млрд рублей, что более чем в 3 раза превышает показатели 2017 года. Кредитный портфель за год вырос на 31% до 84,4 млрд рублей.

Наиболее значительный рост выдач был достигнут в четвертом квартале, по итогам которого банком было выдано кредитов больше, чем за весь 2017 год. Это позволило объединенному банку «Открытие» в октябре войти в ТОП-5 российских ипотечных банков по объемам кредитования (по версии информационно-аналитического портала Rusipoteka.ru).


Максимальный объем выдач ипотеки банка в 2018 году приходился на Москву и Московскую область (30%), что связано с высокой емкостью рынка, стоимостью жилья, и, как следствие, размером ипотечного кредита. В региональном рейтинге высокие позиции занимают также Санкт-Петербург и Ленинградская область (13%), Ханты-Мансийский АО (9%), Тюменская область (4%), Новосибирская область (4%).

Наибольшим спросом среди клиентов «Открытия» пользовалось жилье на вторичном рынке: доля ипотечных сделок на готовые объекты в 2018 году выросла с 65% до 70%. Также популярными оставались программы рефинансирования кредитов: доля рефинансирования в «Открытии» в 2018 году составляла 38% по количеству и 31% по объему всех ипотечных сделок.

В 2019 году банк «Открытие планирует увеличить число специализированных центов ипотечного кредитования с 56 до 76, банк будет принимать заявки на кредиты в 56 регионах РФ.

«Мы предлагаем одни из самых интересных условий по ипотеке и в 2019 году ожидаем дальнейший рост нашего бизнеса в этом сегменте, несмотря на стагнацию российского рынка ипотечного кредитования в целом, - говорит Вениамин Полянцев, член правления, руководитель розничного блока банка «Открытие». – Среди главных тенденций на этот год мы видим увеличение доли инвестиционных сделок на фоне роста стоимости жилья и ставок, дальнейшее снижение доли рефинансирование и активное развитие цифровых сервисов, например, онлайн-платформ по выбору недвижимости. В целом, несмотря на колебания ставок и увеличение среднего размера первоначального взноса, по нашим оценкам ипотечное кредитование по-прежнему останется одним из самых востребованных розничных банковских продуктов в 2019 году».


/ СИА /
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