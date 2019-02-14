Алексей Распутин, «Родные Берега»: «Мы не гонимся за сиюминутной маржинальностью» (видео)

«Успех или неуспех любого предприятия, проекта зависит от того, насколько хорошо ты что-то сделал для людей. Мы не гонимся за сиюминутной маржинальностью. Мы стратегически понимаем, что, создавая качественный комфортный продукт, это является предпосылкой для нашего развития и расширения деятельности. Такой подход себя оправдывает, в том числе и с коммерческой точки зрения», – считает руководитель ФСК «Родные берега» Алексей Распутин. О том, как на 100% попадать в потребности и возможности покупателей, об отношении к новому законодательству о долевом строительстве и о многом другом читайте уже завтра в Газете Дело, а сегодня предлагаем вашему вниманию самые яркие видеоцитаты из нашей беседы.