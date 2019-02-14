Чего не хотят женщины. Топ худших подарков на 14 февраля и 8 марта

Две трети (68%) женщин в российских компаниях не хотели бы получить в подарок на 14 февраля и 8 марта кухонные принадлежности, предметы быта и интерьера. К такому выводу пришли эксперты проекта HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций и платформы «Академия Здоровья», проведя исследование для Аналитического центра «АльфаСтрахование».

Специалисты «АльфаСтрахование» опросили сотрудниц более 100 российских компаний с оборотом от 100 млн руб. в год и выяснили, что 68% женщин не хотели бы получить в День всех влюбленных и Международный женский день приспособления для приготовления еды, предметы быта и интерьера. Женщины объяснили это тем, что такие вещи обычно приобретаются по необходимости без какого-либо особого праздничного повода.

Далеко не все мужчины могут сразу определить, какой подарок окажется желанным. Также 40% опрошенных высказались против бижутерии – мужчины редко угадывают женский вкус. Треть (34%) не обрадуются одежде и нижнему белью. С этими подарками тоже могут быть проблемы – вещь часто оказывается не по размеру или не отвечает стилю адресата. Кроме того, не в чести у прекрасной половины человечества оказались различные канцелярские принадлежности (14%) и съедобные подарки - сладости (7%) и алкоголь (2%).

Еще в 2012 г. исследовательский центр портала Superjob.ru изучил мнения 1,6 тыс. женщин из всех регионов России. Больше всего россиянки не хотели получить в подарок дешевую бижутерию (58%). На втором месте оказалась продукция из интим-магазинов (42%), далее в списке неуместных подарков идут различные «сувениры-пылесборники» (38%). Также 18% россиянок не хотели бы получить в подарок сковороду или комбайн. Замыкали рейтинг нижнее белье (13%), абонемент в фитнес-клуб (12%), подарочный сертификат в магазин (11%).

Тем не менее, недавно специалисты «АльфаСтрахование» выяснили, что 57% сотрудников были бы рады получить от компании на гендерные праздники не конкретную вещь, а именно подарочный сертификат.

По исследованию Яндекса в 2018 г., 55% женщин хотели бы получить на 8 марта цветы, 43% – ювелирные изделия, 42% - косметику и парфюмерию, 36% – деньги, 31% – путешествия.

«Представления мужчин о том, что хотели бы получить женщины на 8 марта, могут расходиться с пожеланиями самих женщин, – говорит Егор Сафрыгин, директор департамента маркетинга «Медицина» группы «АльфаСтрахование». –Если в этот день вы хотите сделать приятное коллегам или неблизким знакомым, выбирайте универсальные вещи, которые были бы полезны каждому. В любом случае наиболее беспроигрышным вариантом на 8 марта станут цветы. В этот праздник они уместны всегда».

Проект HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций в партнерстве с бизнес-журналом Harvard Business Review Россия, Ассоциацией менеджеров России и порталом HeadHunter работает с марта 2016 г. Проект ориентирован на HR-директоров, специалистов в области управления персоналом, собственников и генеральных директоров компании. Его главная задача - поиск и аккумуляция всех необходимых инструментов, компетенций и практик для успешной работы с персоналом в условиях турбулентного рынка.