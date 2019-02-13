Сбербанк провел собственную сессию на площадке «День молодежного предпринимательства» Российского инвестиционного форума

Сбербанк провел собственную сессию «Цифровой мир уже здесь! А ты готов?» на площадке «День молодежного предпринимательства» Российского инвестиционного форума.

Спикерами сессии стали вице-президент, руководитель дирекции GR Сбербанка Андрей Шаров, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Вадим Живулин, заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максим Паршин, директор дочерней компании Сбербанка BI.ZONE Дмитрий Самарцев, совладелец креативного видеоагентства LEYB Creative Video Agency Юлия Мичри. Модератором мероприятия был исполнительный директор Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Андрей Шубин.

Андрей Шаров, вице-президент, руководитель дирекции GR Сбербанка:

«С приходом “цифры“ Сбербанк становится посредником, который оказывает финансовые и нефинансовые услуги, в том числе государственные услуги. Это нужно, прежде всего, нашим клиентам, и мы готовы это обеспечить».

Мобильность, роботизация, большие данные, искусственный интеллект — это уже не тренды, а ежедневная реальность, констатировали участники сессии. Применение цифровых технологий стало необходимым условием конкуренции и развития сектора услуг. Инновации в этой сфере становятся незаменимым инструментом повышения эффективности не только целых индустрий, но и повседневной жизни. И решающая роль в этом процессе принадлежит сервисному государству как платформе для оказания любых услуг в режиме онлайн.

Вместе с тем, и государству, и предпринимателям, и физическим лицам необходимо в обязательном порядке соблюдать правила кибергигиены, согласились участники дискуссии, ведь в противном случае все достижения цифровизации будут сведены на нет потерями от киберугроз, масштаб которых увеличивается с каждым годом.