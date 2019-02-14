Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило рейтинги Альфа-Банка

Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило рейтинги Альфа-Банка:

долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте до Ba1 c Ba2,

долгосрочную оценку риска контрагента до Baa3 c Ba1,

краткосрочную оценку риска контрагента до P-3 c NP,

долгосрочный рейтинг риска контрагента в национальной и иностранной валютах до Baa3 c Ba1,

краткосрочный рейтинг риска контрагента в национальной и иностранной валютах до P-3 c NP.

Прогноз по рейтингам «Стабильный». Данное рейтинговое действие произошло вслед за пересмотром 8 февраля 2019 г. суверенного рейтинга России до инвестиционного уровня до Baa3 с Ba1, прогноз «Стабильный».

«Повышение рейтингов Альфа-Банка — еще одно подтверждение высокого уровня нашей надежности и кредитоспособности. Присвоенные Банку рейтинги является наивысшим среди частных российских банков и всего на одну ступень отличаются от суверенного рейтинга, что отражает правильность выбранной стратегии и устойчивость нашей бизнес-модели», — подчеркнул Главный финансовый директор, член Правления Альфа-Банка Алексей Чухлов.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 45,1 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 29,5 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,1 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2018 года составила 658 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2018 года в Альфа-Банке обслуживается более 507 тыс. корпоративных клиентов и 15,8 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 774 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.