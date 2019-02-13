Ипотека Альфа-Банка — прорыв года по версии Высшей ипотечной лиги

6 февраля прошел V Российский ипотечный конгресс, на котором были объявлены победители Высшей ипотечной лиги в шести номинациях. Альфа-Банк одержал победу в номинации «Прорыв года». Победитель определялся посредством расчета прироста в процентах средней ежемесячной выдачи ипотечных кредитов в 2018 году по сравнению с предыдущим годом.

«Полтора года назад Альфа-Банк вернулся на рынок ипотечного кредитования. И уже сегодня наш банк с уверенностью можно назвать одним из лидеров ипотеки — мы уверенно заняли место в топ-10. Альфа-Банк предлагает одни из лучших условий: продукты и цифровые сервисы, которые делают ипотеку максимально выгодной и удобной для наших клиентов. У нас амбициозные планы и победа в этой номинации — стимул для дальнейшего развития», — прокомментировал руководитель департамента развития ипотечного кредитования розничного бизнеса Альфа-Банка Артем Иванов.

Подробнее о программах ипотечного кредитования можно узнать на сайте банка https://alfabank.ru/get-money/mortgage/.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 45,1 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 29,5 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,1 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2018 года составила 658 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2018 года в Альфа-Банке обслуживается более 507 тыс. корпоративных клиентов и 15,8 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 774 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.