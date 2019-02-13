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Дмитрий Козлов возглавил компанию «Диалог» Группы Сбербанк

13 февраля 2019

Дмитрий Козлов назначен генеральным директором компании «Диалог», специализирующейся на создании коммуникационной платформы для корпоративных клиентов и органов государственной власти (вошла в Группу Сбербанк в марте 2018 года). Компания также является разработчиком корпоративного мессенджера Dialog.

Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«За время работы в Сбербанке Дмитрий накопил необходимые навыки и компетенции, которые помогут реализовать амбициозные планы компании “Диалог“. Желаю Дмитрию больших успехов!»

Дмитрий Козлов присоединился к команде Сбербанка в 2015 году. В рамках программы «Эверест» он руководил проектами по созданию Единой сервисной организации ПАО Сбербанк. В 2018 году назначен управляющим директором дирекции развития цифрового бизнеса, где отвечал за развитие экосистемы Сбербанка в части решений для коммуникаций и совместной работы.

Дмитрий окончил факультет кибернетики Московского инженерно-физического института по специальности «прикладная математика». В 2018 году успешно завершил обучение по совместной программе Корпоративного университета и London Business School для руководителей высшего звена Сбербанка.


/ СИА /
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