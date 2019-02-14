Банк ВТБ и Московский экспортный центр заключили соглашение о сотрудничестве

Заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Денис Бортников и генеральный директор АНО «Московский экспортный центр» (МЭЦ) Кирилл Ильичев заключили соглашение о сотрудничестве в целях развития экспортного потенциала Москвы и поддержки предпринимателей, ведущих внешнеэкономическую деятельность (ВЭД).

Стороны также подписали дорожную карту мероприятий, которая включает этапы интеграции «ВТБ Бизнес-Коннект» и портала Московского экспортного центра, и программу обучающих семинаров в рамках проекта «Московская школа экспортера».

В ходе встречи Денис Бортников отметил: «У ВТБ большой опыт работы с предприятиями, развивающими бизнес в рамках внешнеэкономической деятельности. Мы предоставляем не только необходимые для этого банковские инструменты, но и нефинансовые сервисы. Совместно с Московским экспортным центром мы значительно расширим потенциальный пул компаний сегмента СМБ, которым окажем нашу помощь и поддержку. Предприниматели смогут воспользоваться бесплатными образовательными программами и уникальной технологической платформой ВТБ, помогающей выбрать собственную экспортную стратегию и эффективно управлять своим бизнесом».

«Мы продолжаем наращивать инфраструктуру для экспортеров. Также мы активно развиваем электронную коммерцию. И наше сотрудничество позволит московским предпринимателям пользоваться функциональными возможностями B2B-платформы „ВТБ Бизнес-Коннект“, а клиенты банка, благодаря совместному электронному порталу, будут иметь доступ к информации о столичных производителях и при необходимости пользоваться возможностями и мерами поддержки Московского экспортного центра», — прокомментировал Кирилл Ильичев.

На текущий момент ВТБ сопровождает более 20 тысяч паспортов сделок по внешнеэкономическим операциям своих клиентов в сегменте СМБ в Москве и Московской области. Их суммарный объем превышает 70 млрд долларов США. Более 2800 предпринимателей пользуются услугами платформы «ВТБ Бизнес-Коннект».