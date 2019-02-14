Главное баскетбольное событие года пройдет при поддержке ВТБ

17 февраля в Москве состоится главное баскетбольное событие года — Матч Всех Звезд Единой лиги ВТБ. Битва лучших игроков, отобранных в ходе голосования болельщиков и СМИ, станет первым баскетбольным матчем на только что открывшейся ВТБ Арене.

Помимо самой главной игры, в которой сойдутся две команды — «Звезды России» и «Звезды Мира», будет проведён матч знаменитостей, игра молодых звезд, конкурсы по броскам сверху и состязание 3-очковых бросков.

ВТБ Капитал Инвестиции в рамках матча выступит партнером конкурса слэм-данков (очень зрелищный вид броска, при котором игрок выпрыгивает вверх и бросает мяч сквозь кольцо сверху вниз). Владимир Потапов, глава ВТБ Капитал Инвестиции, вручит победителю конкурса чек номиналом 500 000 рублей.

В 2019 году игра станет третьей в истории существования Единой лиги ВТБ, а сама Лига отмечает старт десятого сезона. Организаторы традиционно готовят шоу мирового уровня. Ведущий — Иван Ургант, хедлайнер — группа «Каста». На один вечер все зрители станут частью грандиозного спортивного праздника.

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