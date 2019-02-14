Новости

Главное баскетбольное событие года пройдет при поддержке ВТБ

14 февраля 2019

17 февраля в Москве состоится главное баскетбольное событие года — Матч Всех Звезд Единой лиги ВТБ. Битва лучших игроков, отобранных в ходе голосования болельщиков и СМИ, станет первым баскетбольным матчем на только что открывшейся ВТБ Арене.

Помимо самой главной игры, в которой сойдутся две команды  «Звезды России» и «Звезды Мира», будет проведён матч знаменитостей, игра молодых звезд, конкурсы по броскам сверху и состязание 3-очковых бросков.

ВТБ Капитал Инвестиции в рамках матча выступит партнером конкурса слэм-данков (очень зрелищный вид броска, при котором игрок выпрыгивает вверх и бросает мяч сквозь кольцо сверху вниз). Владимир Потапов, глава ВТБ Капитал Инвестиции, вручит победителю конкурса чек номиналом 500 000 рублей.

В 2019 году игра станет третьей в истории существования Единой лиги ВТБ, а сама Лига отмечает старт десятого сезона. Организаторы традиционно готовят шоу мирового уровня. Ведущий  Иван Ургант, хедлайнер  группа «Каста». На один вечер все зрители станут частью грандиозного спортивного праздника.

Справка

Банк ВТБ является титульным спонсором Единой лиги ВТБ, которая была создана в 2008 году совместно с Российской федерацией баскетбола. В сезоне 2018/2019 в турнире принимают участие 14 клубов из 6 стран — России, Белоруссии, Польши, Латвии, Эстонии и Казахстана.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Экспертное мнение
Роман Семенов, Century 21 Недвижимость мира: «Агентство недвижимости – это компания-оркестр»
Как оформить дом в садоводстве по новым правилам. Юлия Сагдеева о 5 важных нововведениях в законодательстве
IPO 2019: кто готов ворваться на мировые фондовые биржи?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании