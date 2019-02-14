Главное баскетбольное событие года пройдет при поддержке ВТБ

17 февраля в Москве состоится главное баскетбольное событие года — Матч Всех Звезд Единой лиги ВТБ. Битва лучших игроков, отобранных в ходе голосования болельщиков и СМИ, станет первым баскетбольным матчем на только что открывшейся ВТБ Арене.
Помимо самой главной игры, в которой сойдутся две команды — «Звезды России» и «Звезды Мира», будет проведён матч знаменитостей, игра молодых звезд, конкурсы по броскам сверху и состязание
ВТБ Капитал Инвестиции в рамках матча выступит партнером конкурса слэм-данков (очень зрелищный вид броска, при котором игрок выпрыгивает вверх и бросает мяч сквозь кольцо сверху вниз). Владимир Потапов, глава ВТБ Капитал Инвестиции, вручит победителю конкурса чек номиналом 500 000 рублей.
В 2019 году игра станет третьей в истории существования Единой лиги ВТБ, а сама Лига отмечает старт десятого сезона. Организаторы традиционно готовят шоу мирового уровня. Ведущий — Иван Ургант, хедлайнер — группа «Каста». На один вечер все зрители станут частью грандиозного спортивного праздника.
Справка
Банк ВТБ является титульным спонсором Единой лиги ВТБ, которая была создана в 2008 году совместно с Российской федерацией баскетбола. В сезоне 2018/2019 в турнире принимают участие 14 клубов из 6 стран — России, Белоруссии, Польши, Латвии, Эстонии и Казахстана.