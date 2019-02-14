Банк «Открытие» повысил ставки по вкладам

Банк «Открытие» повысил ставки по вкладам «Надежный» и «Открытый». Рост составил от 0,2 до 0,4 пп. Таким образом, максимальная ставка, которой теперь могут воспользоваться клиенты банка, - 7,9% на сроке 1 год (по вкладу «Надежный»).

«Вклад «Надежный» является самым востребованным вкладом в нашей линейке, - отмечает Александр Бородкин, начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие». – Вопреки тенденции рынка смещать предложение по высоким ставкам на длинные (2-5 лет) сроки, мы стараемся предоставить клиентам привлекательную ставку на комфортном сроке планирования – до одного года».

Максимальные же ставки по вкладам (до 9.8%) банк предлагает по вкладу «Открытый». Вклад с повышенной ставкой можно оформить при условии размещения части средств в инвестиционные продукты - инвестиционное или накопительное страхование жизни, доверительное управление, ИИС.