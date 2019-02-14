Кэшбэк «Навстречу весне»: Примсоцбанк увеличил кэшбэк на подарки до 5%

Примсоцбанк запустил акцию «Навстречу весне», в рамках которой владельцам дебетовых и именных кредитных карт будет начисляться дополнительный кэшбэк в размере 5% при покупке определённых категорий товаров в период с 11 февраля по 11 марта 2019 года.

Дополнительный кэшбэк от покупок в магазинах открыток, подарков, новинок, сувениров, флористики, кинотеатрах и боулинг-клубах получат владельцы карт Visa Classic, Gold и Platinum, Mastercard Standard и Gold, а также Мир Классическая и Премиальная.

— На носу множество праздников: День влюблённых, 23 Февраля, 8 Марта. Дарите подарки всем, а мы сэкономим вам деньги, предоставив 5% кэшбэк, — отметил Андрей Грудинин, начальник отдела электронного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» — Вам вернётся до 3000 рублей в рамках акции плюс стандартный кэшбэк, предусмотренный по вашей карте.

Максимальный кэшбэк в рамках акции «Навстречу весне» составляет 3000 рублей и начисляется сверх действующих тарифов по карте клиента. В акции не участуют карты с программами лояльности «Примсоцбанк-S7 Priority» и «iGlobe».

Подробная информация об акции «Новогодняя сказка» доступна по телефону единой справочной службы 8(800)200-42-02.