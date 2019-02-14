Очистные сооружения Иркутска будут реконструированы при поддержке Промсвязьбанка

Промсвязьбанк выдал банковскую гарантию ООО «Энергострой» для реализации реконструкции четвертого этапа канализационных очистных сооружений (КОС) правого берега реки Ангара. Проект имеет приоритетное значение для Иркутска.
Реконструкция КОС правого берега реализуется в рамках Федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономического развития Байкальской природной территории на 2012-2020гг.» и осуществляется в девять этапов.
«Мы рады внести свой вклад в решение экологических проблем региона и защиты самого чистого озера в мире. Сотрудничество с «Энергостроем» позволило нам принять участие и оказать содействие возобновлению работы столь важного для региона инфраструктурного проекта», – говорит директор дирекции среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Александр Чернощекин.
«Промсвязьбанк является для нас стратегическим партнером. Речь не только о коммерческом потенциале сотрудничества, но и об отношении к инновациям, ориентации на результат, стремлению к долгосрочным взаимовыгодным отношениям. Это важный шаг в развитии взаимодействия с банком. Кроме того совместный проект несет огромную социальную ответственность, помогает сохранить природу и улучшить экологическую обстановку в целом», – комментирует генеральный директор ООО «Энергострой» Александр Тевис.