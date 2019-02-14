Средняя зарплата бизнес-аналитика в Иркутске – 71 тысяча рублей в месяц

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob в январе проанализировал зарплаты бизнес-аналитиков в 70 крупнейших городах России. В этот список попал и Иркутск.

Выяснилось, что бизнес-аналитик в столице Приангарья в среднем получает 71 000 рублей, когда его московский коллега может рассчитывать в среднем на заработок в 120 000 рублей в месяц, а питерский – 98 000 рублей в месяц.

В Улан-Удэ у представителя этой профессии зарплата ниже: подобный работник получает 64 000 рублей в месяц. В Чите бизнес-аналитик зарабатывает в среднем 74 000 рублей, а в Красноярске – 70 000 рублей в месяц.