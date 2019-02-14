В Иркутске в 2018 году поставлен рекорд по падению цен на кроссоверы

Э ксперты «Авито Авто» проанализировали рынок автомобилей сегмента SUV в Иркутске и выяснили, что за 2018 год через платформу было совершено на 10,4% меньше сделок, чем в предыдущем году, а средняя цена такой машины снизилась на 6% и составила 695 тысяч рублей. Фото: kolesa.ru

В 2018 году первенство по продажам в сегменте SUV в городе принадлежало ВАЗ «Нива». Этот же автомобиль стал самым доступным в топ-6 со средней стоимостью 146 457 рублей. Самый высокий средний ценник был у Toyota Land Cruiser – 988 068 рублей. Самым заметным повышением стоимости отметился Mitsubishi Pajero: +83,8% по сравнению с 2017 годом. А в динамике продаж стоит выделить Nissan X-Trail: в прошлом году количество продаж автомобилей этой модели выросло на 83,3%. Из топ-6 ушли две модели Toyota: Land Cruiser Prado и RAV4, появились Nissan X-Trail и Mitsubishi Pajero.

Динамика средних цен и продаж ведущих моделей SUV, 2018-2017 гг.

Автомобиль Средняя цена, рублей Динамика цены Динамика продаж 1 ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива) 146 457 17,0% -7,7% 2 Honda CR-V 410 794 -29,9% -11,1% 3 Mitsubishi Outlander 733 067 -21,5% 25,0% 4 Toyota Land Cruiser 988 068 -44,3% -29,4% 5 Nissan X-Trail 702 485 41,8% 83,3% 6 Mitsubishi Pajero 795 385 83,8% -20,0%

Самой продаваемой моделью по стране стал ВАЗ «Нива» по средней цене 181 961 рубль. Среди 23 крупных городов «Нива» не заняла первое место по продажам в данном сегменте только в Ижевске, Нижнем Новгороде и Перми (здесь победила Chevrolet Niva), а также в Новосибирске (Honda CR-V). В минувшем году кроссоверы продавали дешевле всего в Волгограде (в среднем за 602 тыс. рублей), а дороже всего – в Красноярске (889 тыс. рублей). В 10 городах они стали доступнее по сравнению с 2017 годом: максимальное снижение составило 6% в Иркутске, а минимальное – 0,5% в Екатеринбурге. Еще в 13 городах цены, наоборот, выросли: существеннее всего в Тольятти – на 7,2%, а наименее заметно – в Перми (0,1%).

Автосегмент SUV стал третьим по продажам по всей России за 2018 год, пропустив вперед сегменты B и C и опередив D. В целом по стране число сделок выросло на 0,8%. Продажи в 23 крупных городах за год максимально выросли в Красноярске – на 20,2%, а заметнее всего снизились в Москве – на 19,5%.

В целом по России в 2018 году средняя цена автомобиля выросла на 3% по сравнению с 2017 годом и составила 360 510 рублей.

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