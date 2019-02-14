Умение работать с YouTube становятся все более востребованным навыком

Сегодня праздник не только у всех влюбленных, но и у всех, кто пользуется YouTube: 14 февраля самый популярный в мире видеохостинг отмечает День рождения. Фото: flickr.com

За последние пять лет владение инструментами YouTube превратилось в самостоятельный профессиональный навык, который все чаще встречается в вакансиях. Так, по информации пресс-службы HeadHunter, за год по всей России было размещено почти 9 тысяч вакансий с упоминанием YouTube. Пять лет назад их было в семь раз меньше.

Иркутская область по количеству вакансий, в которых профессиональное знание YouTube является одним из ключевых требований, занимает шестую строчку среди регионов СФО. Первую строчку занимает Новосибирская область, которая вошла в тройку лидеров по подобным вакансиям среди регионов по всей России. Чаще всего работу, связанную с YouTube, предлагают маркетологам, ИТ-специалистам и специалистам медиа-сферы, в том числе, SMM-менеджерам. В обязанности таких сотрудников, как правило, входит разработка и реализация маркетинговой стратегии и различных активностей в социальных сетях, в том числе, на YouTube-канале, а также продвижение и раскрутка аккаунтов.

Вакансии, предполагающие удаленную занятость, – это всего 11% от общего числа предложений. В большинстве случаев YouTube-сотруднику предстоит проводить в офисе полный рабочий день.

«Сегодня мы вполне можем говорить о скором появлении новых профессий, связанным именно с YouTube и форматом видео-блогов, – отмечает Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь. – Сегодня уже никто не удивляется вакансиям: «Ведущий YouTube-канала», «YouTube-блогер», «Продюсер YouTube-канала» и даже «Менеджер YouTube-канала». Так что, мечты некоторых детей «стать YouTube-блогером» с каждым днем становятся все реальнее».

Средняя заработная плата составляет 50 тысяч рублей. Самой «дорогой» вакансией, предполагающей работу с YouTube, за последний год стала должность директора по маркетингу в компании по производству детских игрушек с зарплатой от 350 до 500 тысяч рублей. Что касается работодателей, то в большинстве случаев это компании из отрасли информационных технологий и интернета, СМИ, рекламы и розничной торговли.

Примеры актуальных вакансий, связанных с YouTube, в СФО:

О HeadHunter

Компания HeadHunter основана в 2000 году и управляет крупнейшей российской платформой онлайн-рекрутмента – hh.ru, обладающей базой в 549 тыс. актуальных вакансий от 969 тыс. компаний и 37 млн резюме. Каждую неделю с помощью hh.ru компании приглашают на собеседование 500 тыс. человек. По данным SimilarWeb, hh.ru занимает второе место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников. Компания HeadHunter разрабатывает свыше 30 технологических сервисов в сфере управления персоналом и развивает бизнес в России, Беларуси, Казахстане и Азербайджане.