Новости

В январе выросло количество зарегистрированных прав на недвижимость в Приангарье

14 февраля 2019

В январе Управление Росреестра по Иркутской области зарегистрировало более 43 тыс. прав, ограничений прав, обременений объектов недвижимости. Это почти в два раза превысило показатель прошлого года, когда в январе было зарегистрировано без малого 25 тыс. прав и ограничений прав.

В январе в Росреестр поступило около 31 тысяча заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав. За прошедший месяц на кадастровый учет поставлено более семи тысячи объектов недвижимости, около 500 объектов снято с учета в связи с прекращением существования.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Сбербанк и РЭЦ запустили экспортный акселератор
«Покупатели за рубежом есть, ищите их смелее!». Сбербанк запустил онлайн-сервис для выхода компаний МСБ на экспорт
«Видим перспективы в Монголии, Китае, Корее». Малый бизнес Иркутска выходит за рубеж
Сбербанк и РЭЦ запустили акселератор для несырьевых экспортеров
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании