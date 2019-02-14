В январе выросло количество зарегистрированных прав на недвижимость в Приангарье

В январе Управление Росреестра по Иркутской области зарегистрировало более 43 тыс. прав, ограничений прав, обременений объектов недвижимости. Это почти в два раза превысило показатель прошлого года, когда в январе было зарегистрировано без малого 25 тыс. прав и ограничений прав.

В январе в Росреестр поступило около 31 тысяча заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав. За прошедший месяц на кадастровый учет поставлено более семи тысячи объектов недвижимости, около 500 объектов снято с учета в связи с прекращением существования.