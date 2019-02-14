Иркутская область принимает участие в Российском инвестиционном форуме

14–15 февраля в Сочи при участии председателя правительства РФ Дмитрия Медведева проходит Российский инвестиционный форум. В ходе мероприятия планируется обсудить специфику реализации национальных проектов в регионах РФ с главами субъектов, экспертным и бизнес-сообществом. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, участие в форуме принимает и делегация Иркутской области. Фото: irkobl.ru

Главная тема Форума – «Национальные проекты: от стратегии к действию». В его рамках состоится сессия «Национальные проекты и регионы: главные вопросы в начале пути», на которой будут рассмотрены практические шаги по реализации нацпроектов в регионах России, а также состоится обсуждение того, как после формирования паспортов 12-ти национальных проектов будут распределены полномочия между федеральным центром и региональными властями и организован контроль за достижением целевых показателей. Один из ключевых вопросов сессии – финансовое состояние регионов и их способность реализовать нацпроекты по индивидуальному графику и за счет собственных доходов.

Иркутская область в рамках Российского инвестиционного форума планирует подписать ряд соглашений, в том числе о создании Межрегионального авиационного кластера, социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Иркутской области и ООО «Т2 Мобайл». Члены делегации примут участие в Пленарном заседании, на котором выступит Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Также в рамках Форума состоится встреча Дмитрия Медведева с главами субъектов РФ, в которой примет участие губернатор Приангарья.