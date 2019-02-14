Электронная регистрация в Сбербанке сокращает время на оформление сделок с недвижимостью в два раза

Благодаря сервису «Электронная регистрация» от Сбербанка время на оформление сделок с недвижимостью сокращается в среднем в два раза. Раньше клиентам, приобретающим недвижимость, приходилось после посещения банка обращаться в Росреестр самостоятельно на этапе подачи документов на регистрацию и по факту совершения регистрации сделки. Сейчас же вся необходимая документация оформляется в банке.

«Сбербанк предлагает уникальный и востребованный сервис электронной регистрации не только по объектам недвижимости приобретаемым за счет кредитных средств банка, но и по объектам приобретаемым за наличный расчет. Теперь можно не обращаться в офис «Мои документы» для подачи заявки на регистрацию права, а также повторно по факту завершения регистрации за тем, чтобы забрать свидетельство о регистрации. В рамках сервиса полный пакет документов готовит сотрудник банка и направляет его в электронном виде в Росреестр. После оформления собственности выписка поступает непосредственно на электронную почту клиента», - отмечает директор управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Байкальского банка Татьяна Чувайлова.

Удобство электронного сервиса заключается не только в сокращении времени оформления сделки, но и в возможности отслеживать статусы по регистрации объекта недвижимости в онлайн режиме. База данных Росреестра обновляется регулярно, и клиенты могут видеть все статусы по регистрации в своем личном кабинете на портале ДомКлик (сервис для покупки недвижимости от Сбербанка). Вместе с тем клиенты также получают электронные уведомления на личную почту. Подробную информацию по данному сервису можно получить при личном обращении в офисы Сбербанка или по телефону 89149279774.