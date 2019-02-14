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Поддельную купюру номиналом 2000 рублей обнаружили в одном из иркутских банков

14 февраля 2019

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Иркутское» впервые выявили и изъяли из оборота поддельную купюру достоинством 2000 рублей. Ранее таких фактов в регионе зарегистрировано не было. 

<p>Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Иркутской области</p>

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Иркутской области

Фальшивая банкнота была обнаружена в одном из банковских отделений, при пересчете денег, поступивших из торгового павильона Ленинского района Иркутска. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области, купюра отличалась низким качеством, была изготовлена на цветном принтере. Возбуждено уголовное дело.

Всего за 2018 год в Иркутской области выявлено 165 фактов сбыта поддельных банкнот. Основную долю, практически 90 %, составили фальшивки номиналом пять тысяч рублей. В настоящее время сотрудники ангарской полиции устанавливают личность подозреваемого, который сбыл поддельную пятитысячную банкноту в павильоне поселка Мегет. Оперативники выяснили, что неизвестный попросил продавца разменять деньги, поскольку у водителя такси, которым он якобы воспользовался, не было сдачи.


/ СИА /
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