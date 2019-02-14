Новости

Российская премьера коллекции работ скульптора Альфиза Сабирова состоится в Иркутске

14 февраля 2019

Альфиз Сабиров – молодой, но уже признанный автор. Его персональная выставка «Миллионы лет» пройдет с 22 февраля по 21 апреля в галерее Виктора Бронштейна.

<p>Фото предоставлено пресс-службой галереи современного искусства Виктора Бронштейна</p>

Фото предоставлено пресс-службой галереи современного искусства Виктора Бронштейна


Произведения Альфиза Сабирова находятся в музейных и частных коллекциях по всему миру. На его счету – групповые и персональные выставки в Москве, Париже, Гренобле, Риге. Мастер предпочитает работать с малыми скульптурными формами, сочетая между собой разные материалы. Именно игра фактур и материалов создает узнаваемый авторский почерк. «Миллионы лет» – серия скульптурных композиций из гипса, бронзы и мрамора. Через призму древних мифов и легенд мастер пропускает жизнь современного человека. Его персонажи – формула для поиска истории происхождения и познания мира, это символы зашифрованных посланий и тайн времени. По информации пресс-службы галереи Бронштейна, сложная философия и символика вызывают сильный эмоциональный отклик даже у искушенного зрителя, заставляют искать разгадки скрытых в работах тайн. 

Коллекция скульптур была создана специально для презентации в залах иркутской галереи современного искусства. Посетители выставки станут первыми зрителями удивительных работ – «фрагматов» и «новых артефактов», как называет произведения сам автор. 

22 февраля, в день открытия своей персональной выставки «Миллионы лет», Альфиз Сабиров проведет авторскую экскурсию по экспозиции и на глазах у зрителей создаст новую скульптуру – Тулпара – крылатого татарского коня. Каждый сможет пообщаться с автором.

Стоимость билетов на открытие выставки 22 февраля: 300 рублей – для школьников и студентов, 400 рублей – для взрослых. Начало в 19:00. Продолжительность – 2 часа.
Возрастное ограничение 6+.

Стоимость входных билетов на выставку – 50–150 рублей.
Возрастное ограничение 0+.
Выставка пройдет в залах галереи по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 3

 

 


<p>Фото предоставлено пресс-службой галереи современного искусства Виктора Бронштейна</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой галереи современного искусства Виктора Бронштейна</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой галереи современного искусства Виктора Бронштейна</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой галереи современного искусства Виктора Бронштейна</p>
/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Сбербанк и РЭЦ запустили экспортный акселератор
«Покупатели за рубежом есть, ищите их смелее!». Сбербанк запустил онлайн-сервис для выхода компаний МСБ на экспорт
«Видим перспективы в Монголии, Китае, Корее». Малый бизнес Иркутска выходит за рубеж
Сбербанк и РЭЦ запустили акселератор для несырьевых экспортеров
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании