Российская премьера коллекции работ скульптора Альфиза Сабирова состоится в Иркутске

Альфиз Сабиров – молодой, но уже признанный автор. Его персональная выставка «Миллионы лет» пройдет с 22 февраля по 21 апреля в галерее Виктора Бронштейна.

Фото предоставлено пресс-службой галереи современного искусства Виктора Бронштейна

«Миллионы лет» – серия скульптурных композиций из гипса, бронзы и мрамора. Через призму древних мифов и легенд мастер пропускает жизнь современного человека.

Произведения Альфиза Сабирова находятся в музейных и частных коллекциях по всему миру. На его счету – групповые и персональные выставки в Москве, Париже, Гренобле, Риге. Мастер предпочитает работать с малыми скульптурными формами, сочетая между собой разные материалы. Именно игра фактур и материалов создает узнаваемый авторский почерк.Его персонажи – формула для поиска истории происхождения и познания мира, это символы зашифрованных посланий и тайн времени. По информации пресс-службы галереи Бронштейна, сложная философия и символика вызывают сильный эмоциональный отклик даже у искушенного зрителя, заставляют искать разгадки скрытых в работах тайн.

Коллекция скульптур была создана специально для презентации в залах иркутской галереи современного искусства. Посетители выставки станут первыми зрителями удивительных работ – «фрагматов» и «новых артефактов», как называет произведения сам автор.

22 февраля, в день открытия своей персональной выставки «Миллионы лет», Альфиз Сабиров проведет авторскую экскурсию по экспозиции и на глазах у зрителей создаст новую скульптуру – Тулпара – крылатого татарского коня. Каждый сможет пообщаться с автором.

Стоимость билетов на открытие выставки 22 февраля: 300 рублей – для школьников и студентов, 400 рублей – для взрослых. Начало в 19:00. Продолжительность – 2 часа.

Возрастное ограничение 6+.

Стоимость входных билетов на выставку – 50–150 рублей.

Возрастное ограничение 0+.

Выставка пройдет в залах галереи по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 3