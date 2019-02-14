В Иркутске стартует акция #мусоруКРЫШКА при поддержке торговой сети «Слата»

Регулярный сбор пластиковых крышек от бутылок и различных упаковок начнут в Иркутске с 15 февраля 2019 года. Специальные урны установят в пяти супермаркетах «Слата» в микрорайоне Юбилейном. Планируется, что к концу марта таких точек по городу станет больше.

Как сообщает пресс-служба компании, деньги от сдачи крышек на переработку пойдут на экопроекты благотворительного фонда «Подари Планете Жизнь» по озеленению и восстановлению парков и лесов в Иркутске и Иркутской области. А сами крышечки обретут вторую жизнь, превратясь в полезные и нужные вещи.

Торжественный старт бессрочной акции #мусоруКРЫШКА состоится 15 февраля в 12.00 в супермаркете «Слата» в ТРЦ «Юбилейный» (ост. Библиотека им. Е.А. Евтушенко).

Все желающие могут принести сюда чистые пластиковые крышки от следующей продукции:

– продукты: из-под сока, воды, детского пюре, кофе, масла, майонеза, кетчупа и других соусов;

– бытовая химия: из-под средств для мытья посуды, чистящих средств, кондиционеров для белья, освежителей воздуха;

– косметика: из-под шампуня, геля для душа, зубной пасты, пены для бритья, лаков для волос;

– разное: пластиковые упаковки из-под бахил, из-под киндер-сюрпризов и т.п.

Первые урны для сбора установят в магазинах по следующим адресам:

мкр. Юбилейный, 13/1,

мкр. Юбилейный, 19/1,

мкр. Юбилейный, 42,

мкр. Юбилейный, 122,

ул. Бородина, 11.

СПРАВКА:

Торговая сеть «Слата» (входит в группу компаний «Слата») – лидер рынка розничной торговли Иркутской области и одна из крупнейших торговых сетей Сибири и Дальнего Востока. Образована в 2002 году. Развивает 3 формата торговли: супермаркет «Слата», продуктовый дискаунтер «ХлебСоль», интернет-магазин. На февраль 2019 года в составе сети 222 магазина.