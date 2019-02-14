Соглашение о создании Межрегионального авиационного кластера подписано в Сочи

Сегодня, 14 февраля, в рамках Форума состоялось подписание Соглашения о создании Межрегионального авиационного кластера. Подписи под документом поставили губернатор Иркутской области Сергей Левченко, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель Наблюдательного совета Межрегионального Авиационного кластера, вице-президент корпорации «Иркут» Василий Прутковский. Фото: irkobl.ru

Ожидаемые результаты от создания Межрегионального авиационного кластера:

рост объемов производства и реализации авиационной продукции участников кластера;

рост производительности труда на авиационных предприятиях;

повышение качества выпускаемой участниками Межрегионального авиационного кластера продукции;

увеличение созданной на территории кластера добавленной стоимости по ключевым переделам цепочки создания стоимости конечной продукции;

рост объема инвестиций;

создание новых рабочих мест, в том числе высокопроизводительных;

содействие социально-экономическому развитию регионов.

В рамках Соглашения предусмотрено взаимодействие сторон, в том числе в рамках научно-технической и производственной кооперации на всем жизненном цикле такой продукции, как опытные образцы ряда самолетов.Участие в Межрегиональном авиационном кластере дает возможность предприятиям получать субсидии из федерального бюджета в объеме до 50% от инвестиционных затрат по выпуску промышленной продукции. По информации пресс-службы правительства региона, от Иркутской области в Межрегиональный авиационный кластер вошли такие предприятия, как ПАО «Корпорация «Иркут», ООО «Иркут-станкосервис», ООО «Энергоцентр «Иркут», АО «Промтех-Иркутск».