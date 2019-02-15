Вышел февральский номер Газеты Дело

15 февраля вышел из печати свежий номер Газеты Дело. Герои выпуска подводят итоги года, работают над новыми проектами, делятся опытом и вспоминают о том, какими были финансовый и строительный рынки 10 лет назад. В февральском номере к пулу наших экспертов присоединились Вадим Остапенко (ИК «Фридом Финанс») и Юлия Сагдеева («Бюро кадастровых инженеров»). А с компанией «Стройцентр» мы запускаем целую серию публикаций, в которых будем говорить о том, что нужно знать тому, кто планирует строить самостоятельно, привлекая подрядчиков.

Руководитель ФСК «Родные Берега» Алексей Распутин живет в доме, который построила его компания. И это не только определенный знак качества для других дольщиков, но и возможность наблюдать за тем, как функционирует проект, глазами обычного жителя. Почему Алексей уверен, что идеал достижим? За счет чего удается на 100% попадать в потребности и возможности покупателей? Какие шаги предпринимает компания, чтобы успешно перейти на «новые правила»? Как оптимизировать все процессы и в итоге возводить дома, укладываясь в один строительный сезон?

Портал о недвижимости REALTY.IRK.RU и Газета Дело проанализировали данные о вводе жилья в Иркутске и ближайшем пригороде в 2018 году. Кто из застройщиков стал лидером по объему ввода? Предлагаем вашему вниманию традиционный рэнкинг иркутских строительных компаний.

Продавать свои товары за границу могут не только крупные фирмы, но и совсем небольшие. Кого ждут за рубежом? С какими проблемами сталкиваются предприниматели? С чего начать тем, кто только решил попробовать свои силы в экспорте? Об этом рассказали Сбербанк и Российский экспортный центр.

Иркутский малый бизнес уже начал присматриваться к международным рынкам. О своих первых шагах за рубеж и опыте работы на площадке Сбербанка Газете Дело рассказал Александр Касьянов, руководитель компании «Экофабрика», которая производит спортивное питание премиум класса.

Эксперты прогнозируют, что 2019 год принесет российскому бизнесу немало новых вызовов. Чтобы избежать сложностей, многие компании перенастраивают бизнес-процессы, в том числе используют облачные сервисы. Однако складывается стереотип, что это требует больших финансовых и технических вложений и доступно только для крупного бизнеса. Андрей Березной, директор филиала МТС в Иркутской области, утверждает: воспользоваться облачными технологиями сейчас может и средний, и малый бизнес.

Крупнейший налогоплательщик региона, лидер рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской области, неоднократный участник рейтингов Forbes и РБК – кажется, все уже привыкли к громким достижениям Иркутской нефтяной компании. Восьмитысячная команда ИНК давно могла бы расслабиться и «почивать на лаврах», но, судя по итогам 2018 года, и не думает сбавлять оборотов – продолжает развиваться, открывать новые направления, налаживать международные контакты, поддерживать социальные проекты и ставить производственные рекорды. Каким был 2018 год для ИНК? Читайте в нашем материале

2019 год будет богат на интересные размещения, одновременно ожидается дальнейший роста рынка IPO, который переживает бум в последние несколько лет. Среди самых интересных размещений – Uber, Lyft, Airbnb, Slack и Palantir. В чем особенности выходящих на биржу компаний, какими будут их IPO? Об этом рассказал Вадим Остапенко, директор филиала инвестиционной компании «Фридом Финанс» в Иркутске.

Последнее десятилетие было непростым, и в новом, возможно, испытания для фондового рынка, а значит, и для инвесторов – продолжатся. Заместитель

директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова подводит итоги 2009-2018 годов и делится прогнозами на будущее.

Зачеркни «вчера» и «завтра», действуй сейчас. Такой совет дает иркутянам, желающим купить или продать недвижимость, руководитель агентства Century 21 Недвижимость мира Роман Семенов. Почему не нужно ждать «лучших времен» для совершения сделки? Зачем обращаться за помощью в агентство? Каким должен быть современный риелтор? И в чем преимущества международного бренда для агентов и их клиентов? Читайте в нашем материале

За 10 лет рынок торговой недвижимости пережил глобальные перемены. Сегодня в торговые центры ходят не только для того, чтобы купить товар, но и за атмосферой, приятным времяпрепровождением. Основная тенденция – в уходе от простой торговли в развлекательный формат. Кроме того, работу ТРЦ осложняет онлайн-торговля, которая за последние годы стала серьезным конкурентом для классического ритейла. А ведь еще совсем недавно, 10 лет назад, в Иркутске появился первый торгово-развлекательный центр. Татьяна Галущенко, директор по маркетингу ГК «Актив», вспоминает, что произошло за эти годы, и каким проектам, увы, не удалось реализоваться в Иркутске.

Количество акционеров банка ВТБ в СФО за год увеличилось на 44% и на 1 декабря 2018 года составило 7,9 тысяч. Лидерами по росту числа миноритариев в регионе стали Новосибирская область (+52%), Красноярский край (+44%) и Иркутская область (+33%). Общее количество миноритарных держателей акций банка достигло 122 тысяч, увеличившись на 29%. Из них 121 тысяча - частные инвесторы.

«Строим правильно» – новая рубрика в Газете Дело. В ней мы будем рассказывать о правильной организации строительства. Не важно, что вы собираетесь построить – загородный дом или здание для бизнеса – есть набор правил, следуя которым можно получить на выходе объект именно того качества, за те деньги и в те сроки, которые вы запланировали. Эти правила являются результатом 18-летнего опыта организации строительных и ремонтных работ, которым с нашими читателями поделятся сотрудники одной из ведущих строительных компаний региона – «Стройцентр». В этом номере генеральный директор компании Алексей Ананко рассказывает о самом основном, на что нужно обращать внимание при подготовке и ведении строительства.

Иркутяне Денис и Анастасия Филиппские с апреля 2018 года строят дом в загородном поселке «Патроны Парк». Каждую неделю они приезжают смотреть, как растет и воплощается в жизнь их мечта. Журналист Газеты Дело встретился с Анастасией и узнал, как городские жители решились на переезд за город, какие сомнения и страхи пришлось преодолеть и не жалеют ли они о своём выборе.

Новый 2019 год принес ряд изменений в порядках оформления в собственность домов в садоводствах. Важно не путать эти изменения с «Дачной амнистией»: она по-прежнему действует до 2020 года. Изменения были внесены в ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и касаются только домов в СНТ и ДНТ. О нововведениях рассказывает основатель «Бюро Кадастровых Инженеров» Юлия Сагдеева.

На месте построенного в конце XIX века Федором Доренбергом Знаменско-Подгорненского пивоваренного завода сейчас располагается креативный кластер, в котором проводятся мероприятия городского масштаба. Как арт-завод «Доренберг» задает иркутскому обществу мировые тренды, как иркутяне к нему относятся, и почему важно реставрировать старые здания, а предпринимателям – объединяться, рассказал на SBERTALKS Евгений Ефремов, основатель арт-пространства.

«Чтобы конкурировать на рынке, одной интуиции недостаточно»

Сейчас в экономике наступило такое время, когда предпринимателям просто на интуиции, на своем природном даре невозможно конкурировать дальше. Важно учиться, заявила Оксана Лобова, заместитель Председателя Байкальского банка Сбербанка. На третьем SBERTALKS она представила свой взгляд на текущие тренды в экономике.

Основными принципами работы по созданию успешных проектов в сфере услуг поделился на SBERTALKS Сергей Бояринцев. К советам бизнесмена определенно стоит прислушаться, ведь он открыл в Иркутске не одно заведение. За плечами ресторатора – два филиала семейного кафе «Песто Тесто», три точки бургерных «Бабр Бургер» и два филиала гастропаба «Жадина-говядина». А в свое время Сергей работал директором по маркетингу в сети Sushi Studio, пироговой «Румяново» и ресторанах «Рассольник» и «Бигуди».

Для улучшения эксплуатационных характеристик и снижения веса новых машин были использованы детали, изготовленные из алюминиевых сплавов, в частности: детали ходовой части, капота, площадки для транспортировки грузов. В планах – увеличение доли алюминиевых деталей в ратраках и замена других элементов на инновационные сплавы. Основным конкурентным преимуществом тестируемых машин будет цена, которая позволит большинству курортов и биатлонных стадионов России и зарубежья обновить свой парк ратраков.

Один из наших экспертов, компания «INFAбрика», сама пишет и обещает научить всех желающих. «Мы выясним, почему хороший текст поможет как в развитии бренда, так и самого себя. Раскроем все писательские страхи и победим их прямо на занятии. Научимся не только сочинительству, но и редактуре – а это 90% успеха», – говорят они.

Сбербанк подключил к безналичной системе оплаты более 400 транспортных средств в городах Иркутской области. Сегодня такой способ оплаты проезда доступен в Иркутске, Шелехове, Ангарске. Заплатить за проезд можно бесконтактной картой любого банка, смартфоном с подключенным сервисом Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay.