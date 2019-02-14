Мишки из роз – один из самых популярных подарков на День святого Валентина у иркутян

Самым популярным подарком в День всех влюбленных стали мишки из декоративных роз. За последние полгода количество объявлений об их продаже выросло в 36 раз. Если в августе на Юле было всего несколько сотен предложений, то сейчас их десятки тысяч. Более того, каждый третий товар на Юле с пометкой «к 14 февраля» пришелся именно на этих мишек.

Мишку из роз можно купить в Иркутске в среднем за 1 630 рублей. Это на 12% ниже средней цены по стране. Почти каждый второй на Юле продается в розовом цвете. На втором по популярности месте — красный цвет (30%). За ним — синий (13%). Реже всего продаются мишки в желтом и зеленом цветах.

Если говорить о стоимости мишек разных цветов, дороже всего красные мишки (2 110 рублей). Немного дешевле — белые (2 100 рублей) и синие (2 050 рублей). Самые доступные мишки в желтом (1 870 рублей) и зеленом цветах (1 840 рублей).

Чтобы привлечь внимание к своему объявлению, каждый десятый продавец мишек из роз применяет скидку на свой товар. Большинство предложений со скидкой 15%. Причем практически все пользователи (71%) готовы отправлять мишку в другие города и в 90% случаев включена услуга “Безопасная сделка”, которая позволяет оплатить товар онлайн по карте.

В целом, мишки из роз завоевали свою популярность за последние полгода: их стали искать на Юле в 64 раза чаще.



Сервис объявлений Юла был создан Mail.Ru Group в 2015 году. Юла позволяет находить и предлагать товары с учетом геолокации и интересов пользователя. В настоящий момент аудитория Юлы в России превышает 25 млн пользователей.