Аналитики Альфа-Банка: С большой вероятностью ЦБ оставит ставку неизменной до конца 2019 года

ЦБ оставил ставку неизменной на уровне 7,75%, как и предполагал рынок. Комментарий регулятора, по мнению аналитиков Альфа-Банка, говорит в пользу неизменности ставки до конца года.

Накануне заседания 39 из 40 аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, не ожидали изменения ставки, и

решение ЦБ полностью совпало с этим прогнозом. Ставка была сохранена на уровне 7,75%. Аналитики Альфа-Банка отмечают, что комментарий ЦБ стал менее жестким: если в комментарии от середины декабря было написано, что ЦБ рассматривает возможность дополнительного повышения ставки, то теперь указано, что «Банк России будет принимать решения по ключевой ставке, оценивая достаточность повышения ключевой ставки в сентябре и в

декабре 2018 г. для возврата инфляции к целевому уровню в 4,0% г/г в 2020 г.».

Одна из причин смягчения риторики ЦБ заключается в том, что опасения ускорения инфляции, усилившиеся после ее

роста до 4,3% г/г в декабре 2018 г. и заставившие ЦБ ужесточить риторику, сейчас выглядят чрезмерными. По итогам января инфляция составила 1,0% м/м, или 5,0% г/г; ускорение роста цен в значительной степени произошло в результате роста стоимости услуг (с 3,9% г/г в декабре 2018 г. до 5,0% г/г в январе), что связано с повышением тарифов ЖКХ; при этом динамика цен в продовольственном (темп роста цен ускорился с 4,7% г/г в декабре до 5,5% г/г в январе) и непродовольственном (темп роста цен ускорился с 4,1% г/г в декабре до 4,5% г/г в январе) сегментах оказалась лучше наших ожиданий. Важным является то, что январская инфляция показала, что повышение НДС было все же уже частично учтено в ценах в 4К18 и не создает риска дополнительного негативного сюрприза в 1К19.

Вторая причина смягчения риторики ЦБ связана с изменением коммуникации ФРС США. После четырех повышений базовой ставки США в 2018 г., которые вызвали рост опасений на рынках, в последний месяц ФРС существенно смягчила свою риторику, и это снижает внешнее давление на монетарные политики центральных банков развивающихся рынков, в том числе и ЦБ РФ. Хотя на данный момент не ясно, является ли это временным смягчением политики ФРС или же изменением ее долгосрочных приоритетов.

Третьим фактором, который говорит о снижении давления на ЦБ, является тот факт, что возобновление покупки валюты c 15 января 2019 г. в рамках бюджетного правила оказало минимальное влияние на рынок, и курс рубля торгуется в узком коридоре 65,5-66,5 руб./долл. Даже решение ЦБ РФ увеличить объем ежемесячных покупок на $1 млрд с целью постепенно компенсировать $31 млрд, которые ЦБ перевел Минфину из своих резервов с сентября по

декабрь 2018 г., не оказало влияния на рынок. Аналитики Альфы ожидают, что ЦБ не изменит свою ставку на следующих двух заседаниях и, с большой вероятностью, оставит ставку неизменной до конца 2019 года.