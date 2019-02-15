Азиатско-Тихоокеанский банк стал участником национального проекта льготного кредитования МСП

Решением совета директоров Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Азиатско-Тихоокеанский банк аккредитован как уполномоченный банк в рамках программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Программа разработана корпорацией МСП совместно с Банком России и направлена на стимулирование кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.

В соответствии с условиями программы процентная ставка по кредиту фиксируется на уровне до 9,6% годовых для предприятий, реализующих проекты в приоритетных отраслях экономики, и до 10,6% годовых в иных отраслях. Финансирование предоставляется в сумме не менее 3 млн рублей на срок до трех лет. Срок по договоренности может быть увеличен, но уже по стандартным ставкам банка по кредитованию.

Субъектами кредитования по этой программе могут выступать предприятия малого и среднего бизнеса, отвечающие критериям, описанным в Федеральном законе от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Комментирует Ильнур Саляхов, Директор департамента по работе с корпоративными клиентами:

«Азиатско-Тихоокеанский банк уделяет особое внимание развитию и популяризации предпринимательства в регионах. Мы понимаем, что сегодня малый и средний бизнес является основным звеном рыночной экономики и в его развитии заложен большой потенциал. Доступность кредитования для представителей малого и среднего бизнеса, безусловно, будет способствовать обеспечению занятости населения, увеличению на рынке товарной массы и потребительских услуг в регионах. Благодаря новой инициативе, которая будет реализована нашим банком, предпринимателям откроются новые возможности для расширения своего бизнеса».