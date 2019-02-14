Сбербанк заключил соглашение об интеграции столичного «Портала поставщиков» и SberB2B

ЗАО «Сбербанк-АСТ» заключило соглашение с Департаментом города Москвы по конкурентной политике об интеграции автоматизированной информационной системы (АИС) «Портал поставщиков» и онлайн-магазина малых закупок SberB2B. Документ был подписан на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Соглашение подписали генеральный директор ЗАО «Сбербанк-АСТ» Николай Андреев и руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев. Рабочая группа из представителей сторон займется проработкой возможности автоматического, без прохождения дополнительной регистрации доступа к обоим интернет-ресурсам пользователей, зарегистрированных либо в АИС «Портал поставщиков», либо на площадке SberB2B.

Эта задача будет включена в план развития обоих порталов, позднее будут согласованы порядок перекрестного размещения элементов систем, сроки размещения и объем передаваемой информации. Пользователи обеих систем смогут делать закупки с учетом регламентов, технических и интеграционных возможностей ресурсов. Интеграция будет произведена при строгом соблюдении интересов участников обеих систем.

Николай Андреев, генеральный директор ЗАО «Сбербанк-АСТ»:

«Мы рады, что наше сотрудничество с московскими властями продолжает развиваться. Мы видим, что спрос на новые инструменты — не директивный. Заказчики и поставщики заинтересованы в новых форматах, в повышении своей личной эффективности. Платформа SberB2B демонстрирует свою востребованность, завоевывает доверие. Мы не стоим на месте, продолжаем развиваться, и взаимный обмен с "Порталом поставщиков" будет этому способствовать».

Платформа SberB2B позволяет осуществлять малые закупки, которые регулируются 44-ФЗ и 223-ФЗ. Аудитория магазина малых закупок — государственные и муниципальные заказчики, госкорпорации и частные предприниматели. Площадка предназначена для повышения эффективности и обеспечения открытости закупочной деятельности, расширения участия предпринимателей малого и среднего бизнеса в закупках малого объема. SberB2B сокращает издержки на поиск поставщика, проведение процедуры закупки и заключения договора, содержит информацию о добросовестных поставщиках и ориентирован на поддержку местных производителей.

АИС «Портал поставщиков» представляет собой автоматизированную информационную систему города Москвы, содержащую информацию и программно-технические средства, обеспечивающие автоматизацию процессов осуществления закупок товаров, работ, услуг отдельными способами на основании 44-ФЗ и 223-ФЗ, Постановления Правительства РФ № 615 о привлечении подрядчиков по капремонту, а также заключении сделок между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, иными физическими лицами.