Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с компанией Ростсельмаш

Сбербанк заключил соглашение с компанией Ростсельмаш, которое в рамках Российского инвестиционного форума подписали заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Анатолий Попов и директор по экономике компании Ростсельмаш Дмитрий Мацаков.

Стороны договорились об объединении усилий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. Для этого планируется готовить и проводить совместные долгосрочные маркетинговые программы, а также краткосрочные маркетинговые акции.

Сбербанк совместно с Ростсельмаш выразили готовность создания совместных программ финансирования сделок по приобретению сельскохозяйственной техники Ростсельмаш, а также будет размещать информацию о совместных с Ростсельмаш акциях и программах, говорится в соглашении.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Наше соглашение позволит сообщить покупателям сельхозтехники о различных видах кредитования или лизинга приобретения сельхозтехники, предлагаемых Сбербанком. А долгосрочные и краткосрочные маркетинговые акции помогут повысить спрос на технику Ростсельмаш и стимулировать ее приобретение в том числе на кредиты банка. Учитывая широкую дилерскую сеть нашего партнера, мы можем говорить о масштабном проекте по продвижению продуктов банка и клиента».

Компания Ростсельмаш — ключевой игрок на российском и мировом рынках сельхозтехники. Ростсельмаш имеет более 50 дилерских центров на территории РФ и экспортирует более чем в 35 стран мира, имея дилерские центры в Европе, Азии, Северной и Южной Америке, Африке.

Дмитрий Мацаков, директор по экономике компании Ростсельмаш:

«Заключение данного соглашения – закономерный шаг в развитии практики клиентоориентированности компании, ведь мы стремимся создать максимально комфортные условия на приобретение техники для отечественного сельхозпроизводителя. Данное соглашение предусматривает разработку и реализацию совместных мероприятий по оказанию комплексных услуг сельскохозяйственным производителям. Уверен, что при нашей поддержке с таким партнером как Сбербанк - аграрии смогут достичь еще более высоких урожаев и максимальной рентабельности агробизнеса».