Сбербанк и Росмолодежь создадут условия для самореализации молодых россиян

Сбербанк и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) заключили соглашение о сотрудничестве в области реализации государственной молодежной политики. Документ во время Российского инвестиционного форума подписали руководитель дирекции GR Сбербанка Андрей Шаров и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

Сбербанк и Росмолодежь договорились сотрудничать для создания условий полноценной самореализации молодежи в социально-экономической и общественно-политической сферах жизни. Дополнительно в рамках соглашения предусмотрено сотрудничество при проведении совместных мероприятий с общественными организациями и движениями, представляющими интересы молодежи в сферах науки, инноваций, предпринимательства и цифровой экономики.

Сбербанк и Росмолодежь будут совместно создавать условия для участия молодежи в разработке перспективных идей и их внедрения в соответствующих отраслях.