Сбербанк провел панельную сессию по цифровой трансформации на Российском инвестиционном форуме

Сбербанк провел собственную панельную сессию на Российском инвестиционном форуме (РИФ) «Цифровая трансформация и качество жизни. Взгляд из регионов». Модератором мероприятия стал Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

На сессии выступили заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Максим Акимов; руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин; Президент, Председатель Правления «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Точку зрения регионов представили Губернатор Московской области Андрей Воробьев; Губернатор Калининградской области Антон Алиханов; Губернатор Новгородской области Андрей Никитин; Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

Участники дискуссии обсудили, чем цифровизация отличается от автоматизации, какие задачи она помогает решить и как достичь поставленных целей. Спикеры отметили, что цифровизация меняет не только бизнес-модели, систему производства, управления и принятия решений во всех сферах, но и поведение людей. При этом лидеры цифрового развития занимают ведущие позиции и в рейтинге качества жизни.

В числе главных преимуществ цифровизации были названы экономия времени и денег граждан, снижение коррупции, обеспечение равноправия и повышение качества управленческих решений, принимаемых на основе данных. Руководители регионов России и глава ФНС поделились лучшими практиками внедряемых цифровых решений и планами по их дальнейшему развитию.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Цифровизация — это способ изменить жизнь к лучшему и уникальный шанс вывести страну на новый уровень в части качества жизни людей с точки зрения их взаимодействия с государством, экономии средств, сохранения жизни, здоровья и времени граждан. Это наша миссия, которую можно реализовать только всем вместе».