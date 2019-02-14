ВТБ поддерживает производство упаковки в Пермском крае

14 февраля в рамках Российского инвестиционного форума заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников и генеральный директор ООО «Упакс-Юнити» Александр Долгополов в присутствии губернатора Пермского края Максима Решетникова подписали соглашение о финансировании инвестиционного проекта. Он предполагает создание в Перми автоматизированной линии глубокой переработки термопластика и производства жесткой упаковки для пищевых продуктов.

ВТБ предоставит предприятию банковскую гарантию исполнения обязательств на сумму 578 млн рублей в адрес федерального Фонда развития промышленности, частично профинансировавшего проект. Также банк открывает компании кредитную линию на 477 млн. рублей на приобретение оборудования для изготовления пластиковой одноразовой посуды. Создаваемая в рамках проекта производственная линия станет первой в мире, охватывающей полный цикл: от сортировки и глубокой переработки вторичного сырья до производства готовых изделий из очищенного сырья. Проект входит в число приоритетных в Прикамье, его общая сумма составляет 1,2 млрд. рублей.

Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников отметил: «Поддержка значимых отечественных высокотехнологичных производств – одна из задач нашей группы. Компания «Упакс-Юнити» является самым крупным на Урале производителем одноразовой посуды и упаковки. Уверен, наша совместная работа не только окажет содействие работе предприятия, но также внесет вклад в промышленное и экономическое развитие Пермского края».

По словам главы региона Максима Решетникова, краевые власти заинтересованы в развитии предприятий. «Упакс-Юнити» входит в тройку крупнейших производителей одноразовой посуды в России. Новая линия по переработке вторичного ПЭТ-пластика станет первым в стране предприятием с производством упаковки пищевых продуктов полного цикла. Поддержка пермского предприятия такого уровня – еще одно подтверждение перспективности этого проекта», - подчеркнул он.

«Мы имеем большой опыт работы на рынке, обеспечиваем экологичность производства и высокое качество выпускаемой продукции. В реализации проекта будут использоваться технологии, не имеющие аналогов в России. Создание новой линии позволит нам расширить ассортимент выпускаемой продукции и увеличить выручку в 1,5 раза», - прокомментировал генеральный директор ООО «Упакс-Юнити» Александр Долгополов.

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