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Банк «Союз» повысил ставки по вкладам в долларах США

15 февраля 2019

Банк «Союз» увеличивает доходность по депозитам в долларах США на 0,65 процентногопункта. Изменения касаются вкладов "Классический", "Перспективный", "Комфортный" и "Накопительный" на сумму свыше 20 000 долларов США.

В рамках розничной линейки вкладов рост ставок составляет 0,65 процентного пункта (п.п.) в долларах США. Максимальная доходность по вкладу «Классический» — с 14 февраля 2019 г. достигает 2,45% годовых в долларах США (при размещении средств от 20 000 долларов США на срок 3  года).

По вкладу «Комфортный», который позволяет клиентам, как пополнять, так и снимать средства, максимальная ставка составляет 2,15% годовых в долларах США (при открытии вклада на срок 3 года и минимальном первоначальном взносе — от 20 000 долларов США).

По вкладу «Накопительный» для клиентов владельцев карт Mastercard World Black Editionбанка «Союз», который так же позволяет клиентам, как пополнять, так и снимать средства, максимальная ставка составляет 2% годовых в долларах США и начисляется на минимальный остаток по вкладу — от 20 000 долларов США).

По вкладу «Перспективный» максимальная ставка составляет 2,20% годовых в долларах США (при открытии вклада на срок 3 года и минимальном первоначальном взносе — от 20 000 долларов США).

Полина Берсенева, директор департамента разработки розничных продуктов и развития клиентской базы банка «Союз»:

- Мы постоянно улучшаем условия по продуктам для своих клиентов, и повышение ставок по валютным вкладам — еще один шаг в этом направлении. Большинство наших клиентов стремятся  к валютной диверсификации своего инвестиционного портфеля и многие предпочитают размещать сбережения на более длительный срок. Поэтому максимальная доходность установлена на сроках свыше года. 


/ СИА /
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