Новости

Банк УРАЛСИБ с 12 февраля предлагает весенний сезонный вклад «Журавли»

15 февраля 2019

Банк УРАЛСИБ с 12 февраля 2019 года предлагает сезонный весенний срочный вклад «Журавли».

Вклад может быть размещен на сроки 100, 200, 400, или 700 дней. Минимальная сумма вклада 50 тыс. рублей. Процентная ставка по вкладу в зависимости от суммы и срочности вклада составляет от 6,4 до 8% годовых. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Досрочное востребование, а также продление вклада производится по ставке 0,01% годовых.

Вклад «Журавли» можно открыть в любом офисе Банка, а также в Интернет-банке и Мобильном банке.

Подробную информацию и полные условия по сезонному вкладу «Журавли» можно получить в ближайших отделениях Банка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-250-57-57 (звонки по России бесплатно) или на сайте Банка.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Сбербанк и РЭЦ запустили экспортный акселератор
«Покупатели за рубежом есть, ищите их смелее!». Сбербанк запустил онлайн-сервис для выхода компаний МСБ на экспорт
«Видим перспективы в Монголии, Китае, Корее». Малый бизнес Иркутска выходит за рубеж
Сбербанк и РЭЦ запустили акселератор для несырьевых экспортеров
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании