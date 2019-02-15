Дальневосточный банк информирует о порядке заполнения реквизитов по платежам в ОАЭ

Дальневосточный банк сообщает, что Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) установил следующие правила отправки денежных переводов в любой валюте в банк получателя в ОАЭ:

в платежных инструкциях должен быть указан код цели платежа (purpose of payment code) в соответствии с перечнем кодов, опубликованным Центральным банком ОАЭ на сайте www.centralbank.ae

Коды цели платежа рекомендуем уточнять у вашего партнера в ОАЭ, либо на сайте Центрального банка ОАЭ.

В поле 72 «Дополнительная информация» заявления на перевод необходимо дополнительно указывать следующую информацию с обязательной пометкой «ДЛЯ ПОЛЯ 77В»:

Дополнительная информация 72 ДЛЯ ПОЛЯ 77B: /BENEFRES/AE//3х-значный код/

Например, если назначение перевода – «платеж за товары, купленные у резидента ОАЭ», должен быть использован код «GDE», т.е.

Дополнительная информация 72 ДЛЯ ПОЛЯ 77B: /BENEFRES/AE//GDE/

Данный реквизит является обязательным.

При его отсутствии платеж может быть возвращен зарубежными банками без исполнения.

Просьба учесть данную информацию при составлении заявлений на перевод в ОАЭ.