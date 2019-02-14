Промсвязьбанк готов профинансировать сферу здравоохранения в 2019 году на 113 млрд рублей

Промсвязьбанк готов приступить к финансированию и кредитованию российского здравоохранения. На 2019 год кредитный лимит банка на данную сферу был установлен на уровне в 113 млрд руб. Об этом в рамках форума «Здоровое общество. На пути к цели: 80+» в Сочи заявил директор департамента крупных корпоративных клиентов Промсвязьбанка Артем Шашкин.

«В банке был принят общий лимит на отрасль здравоохранения, куда мы включаем и фармацевтику, и медицинские услуги, этот лимит составляет 113 млрд рублей», — сообщил он, выступая на панельной дискуссии «Государство, банки и медицинский бизнес: возможен ли эффективный формат сотрудничества?», организованной при поддержке банка. Из этого лимита 50 млрд рублей предназначены для кредитования медучреждений. «Проекты мы будем тщательно отбирать», — отметил Шашкин.

Для активного финансового участия в отечественных проектах в области здравоохранения также было принято решение о формировании в Промсвязьбанке департамента государственно-частного партнерства (ГЧП).

Согласно опросу участников рынка, который был проведен Промсвязьбанком и аналитическим центром Vademecum, практика ГЧП — это один из наиболее результативных финансовых механизмов, способствующих реализации национального проекта «Здравоохранение». В числе других мер — концентрация финансирования на оказание медпомощи и привлечение частных инвестиций в обмен на гарантии госзаказа.