«Малый бизнес переживает сложные времена». Промсвязьбанк презентовал Индекс PSBI на Российском инвестиционном форуме

Руководитель блока «Средний и малый бизнес» ПАО «Промсвязьбанк» Константин Басманов принял участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи. В ходе экспертной дискуссии, посвященной роли регионов в популяризации предпринимательства он поделился результатами масштабного исследования деловой активности малого и среднего бизнеса (Индекс PSBI).

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«Малый бизнес переживает сложные времена. Мы провели опрос предпринимателей в 24 регионах страны, на которые приходится 63% МСБ. Половина из них жалуется на высокую налоговую нагрузку и сложную экономическую ситуацию. Треть бизнесов не может развиваться из-за высоких затрат на аренду и ЖКХ, четверть испытывает ограничения из-за изменений в законодательстве. Ухудшения условий для развития бизнеса в этом году ожидает 46% предпринимателей, а улучшения – всего 11%. Это худшие показатели за последние 5 лет», - отметил Константин Басманов.

В 2018 году среднеквартальное значение индекса снизилось до 50,3 п. с 51,3 п. в 2017 году. Это означает, что деловая активность МСБ из зоны роста перешла в зону стагнации.

Наибольшее влияние на индикатор оказало замедление динамики доступности кредитов, инвестиций и найма персонала. При этом продажи МСБ не показывают рост 4 года подряд и продолжают падение.

В отраслевом разрезе наблюдаются разнонаправленные тенденции. Деловая активность в торговле снижается. Малому бизнесу в этом секторе все сложнее конкурировать с сетями, особенно на фоне падения реальных доходов населения.

Предприятия, работающие в сфере услуг, в меньшей степени испытывают конкуренцию с крупным бизнесом, но из-за слабой потребительской активности переживают стагнацию.

В производственном секторе отмечается ускорение роста деловой активности благодаря эффекту импортозамещения и меньшей конкуренции с крупным бизнесом.

В то же время, если оценивать изменение бизнес-стратегий МСБ относительно кризисных 2015-2016 лет, то они стали более оптимистичными. За три года увеличилась доля предприятий, которые оценивают свой бизнес как стабильный с 30% до 34%. Доля предприятий, оптимизирующих затраты, сократилась с 37% до 34%. Доля МСБ, которые находятся на грани закрытия, за три года снизилась с 23% до 20%. Процент предприятий, выбравших стратегию развития в новом направлении, увеличился с 5% до 8%.

В то же время сократилась доля предприятий, которые оценивают состояние своего бизнеса как рост, с 5% на начало 2016 года до 4% на начало 2019 года.

Хуже всего обстоит ситуация в сегменте микропредприятий. На грани выживания здесь находится 23% компаний, 35% вынуждены экономить, 31% сохраняют стабильность и лишь 7% оценивают свой бизнес как растущий.