При поддержке РСХБ республика Башкортостан укрепит позиции в АПК

14 февраля на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2019» состоялась рабочая встреча Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Бориса Листова и временно исполняющего обязанности Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова.



Стороны обсудили вопросы стратегического развития региона, в том числе агропромышленного комплекса республики, а также рассмотрели дальнейшее взаимодействие по ряду инвестиционных проектов, таких как строительство животноводческих комплексов и молочно-товарных ферм. По итогам встречи между АО «Россельхозбанк» и Правительством Республики Башкортостан подписано соглашение, направленное на укрепление двусторонних связей и развитие долгосрочного партнерства.



«Достижение целевого показателя экспорта продукции АПК, обозначенного Президентом РФ, требует от рынка инфраструктурных решений и активного взаимодействия всех участников процесса. У каждого региона собственная экспортная палитра. АПК Башкирии обладает колоссальным потенциалом развития, особенно в молочном и мясном животноводстве. Республика уже входит в десятку лидеров агропроизводства России. РСХБ готов оказать необходимую финансовую поддержку приоритетным экспортным направлениям агросектора. Уверен, что тесное сотрудничество РСХБ и Правительства Башкирии будет способствовать интенсивному развитию региона, поиску новых решений, а также повышению качества жизни населения», - подчеркнул Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов.



«Агропромышленный комплекс является одной из важных составляющих экономики Башкирии. Россельхозбанк оказывает серьезную поддержку АПК республики по всем направлениям. Убежден, что при поддержке РСХБ мы запустим в эксплуатацию много успешных проектов в регионе», - отметил врио Главы Республики Башкортостан Радий Хабиров.



В Республике Башкортостан филиал АО «Россельхозбанк» работает с 2004 года. За время деятельности Россельхозбанк направил в экономику республики более 171 млрд рублей, из них свыше 77% (порядка 132 млрд рублей) предоставлены заемщикам АПК.