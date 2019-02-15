Риски санкций вновь выходят на первый план. Рубль под угрозой

Благоприятная динамика рубля оказалась недолговременной, и курс оказался в среду под ударом , когда в Сенат США была представлена новая версия законопроекта DASKA, включающая в себя обновленные предложения по санкциям. Не факт, отмечают аналитики Альфа-Банка, что и этот законопроект будет принят, но риски санкций вновь выходят на первый план.

Внутренняя ситуация в России выглядит благоприятной для курса: ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%

на заседании в прошлую пятницу, недельная инфляция замедляется и составила всего 0,2% за период с 1 по 11 февраля, что говорит о вероятном сохранении неизменной ставки и в ближайшие месяцы. При этом начинается налоговый период, первые выплаты по которому пройдут завтра.

Но геополитическая обстановка вокруг России вновь ухудшается. Первой негативной новостью стала информация о достигнутом соглашении между США и ЕС по вопросу антироссийских санкций за инцидент в Керченском проливе. Во-вторых, вчера в Сенат США была внесена новая версия законопроекта о санкциях, так называемая DASKA 2.0. Она включает как старые предложения, а именно санкции против банковского сектора, запрет на инвестиции в госдолг и в нефтяные месторождения России, так и новые предложения, например, запрет на инвестиции в российские зарубежные проекты в СПГ. В результате, всего за один день курс рубля ослаб с 65,8 до 66,5 руб./$, хотя еще недавно демонстрировал одну из лучших динамик среди стран развивающихся рынков.

Учитывая приближение выборов на Украине, аналитики Альфы прогнозируют еще большего давления на курс. Они оценивают торговый диапазон на неделю как 65,5-67,1 руб./$.