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Иркутянка за деньги прописала в своей квартире 66 иностранцев

15 февраля 2019

Иркутские дознаватели возбудили уголовное дело в отношении хозяйки так называемой «резиновой квартиры».
Жительница Иркутска прописала в квартире несколько десятков иностранных граждан. 

<p>Фото: imenno.ru</p>

Фото: imenno.ru

23-летняя иркутянка с марта по ноябрь 2018 года зарегистрировала путем подачи заявления в МФЦ 66 граждан из Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана. Фактически в жилом помещении, расположенном в доме по улице Свердлова областного центра, иностранцы не проживали. За свои услуги молодая женщина получала денежное вознаграждение от 300 рублей за каждого прописанного человека.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в России). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы сроком до 3 лет. 

Мониторинг адресов, по которым осуществляется постановка на миграционный учет, ведётся постоянно, подчеркивает пресс-центр Межмуниципального управления МВД России «Иркутское». В случае выявления фактов постановки на учет иностранных граждан в помещение без их намерения фактически проживать в этом помещении владельцев недвижимости привлекают к уголовной ответственности.


/ СИА /
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