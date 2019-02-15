Иркутянка за деньги прописала в своей квартире 66 иностранцев

Иркутские дознаватели возбудили уголовное дело в отношении хозяйки так называемой «резиновой квартиры».

Жительница Иркутска прописала в квартире несколько десятков иностранных граждан. Фото: imenno.ru

23-летняя иркутянка с марта по ноябрь 2018 года зарегистрировала путем подачи заявления в МФЦ 66 граждан из Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана. Фактически в жилом помещении, расположенном в доме по улице Свердлова областного центра, иностранцы не проживали. За свои услуги молодая женщина получала денежное вознаграждение от 300 рублей за каждого прописанного человека.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в России). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы сроком до 3 лет.

Мониторинг адресов, по которым осуществляется постановка на миграционный учет, ведётся постоянно, подчеркивает пресс-центр Межмуниципального управления МВД России «Иркутское». В случае выявления фактов постановки на учет иностранных граждан в помещение без их намерения фактически проживать в этом помещении владельцев недвижимости привлекают к уголовной ответственности.